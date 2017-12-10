مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية.. 12 نقابة ترد على «الإرهاب» الأمريكي

أعلنت 12 نقابة مهنية مقاطعة المنتجات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتمادها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

النقابات المقاطعة، جاء على رأسها، “المهندسين، الصيادلة، الأطباء البيطريين، المعلمين، الزراعيين، المهن العلمية، التجاريين، الأسنان”، وطالبوا كل النقابات داخل مصر والدول العربية والأجنبية باتخاذ الموقف ذاته؛ للتأكيد على رفض السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، والتأثير على التعاون الاقتصادي الأمريكي مع جميع الدول العربية وغيرها.

وقررت النقابات تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام السفارة الأمريكية، وطالبوا الحكومة بطرد السفير الأمريكي والإسرائيلي من مصر، وتأسيس حركة شعبية باسم “الحركة المهنية العربية لتحرير فلسطين”، وتشكيل لجنة باسم “لجنة تحرير فلسطين”، داخل كل نقابة لتوعية الأعضاء بالصراع العربي الصهيوني، وتلقي الأفكار والمقترحات حول مقاطعة المنتجات والتصعيد ضد الكيان الصهيوني، وكيفية تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ورفع الأعلام الفلسطينية على مقرات النقابات.

«المعلمين» تنضم لحملة المقاطعة

النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلنت رفضها التام لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ما يعد اعترافا بأنها عاصمة لإسرائيل، معلنة انضمامها لحملة مقاطعة المنتجات الأمريكية.

وأكدت النقابة العامة للمعلمين، أن القرار الأمريكي يعد خرقا لجميع قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة بمدينة القدس، ومن شأنه عرقلة عملية السلام ومستقبلها بين فلسطين المحتلة والكيان الإسرائيلي، في إشارة إلى وعد بلفور المشؤوم، الذي زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربى.

«الأسنان»: تنظيم وقفة احتجاجية

نقيب أطباء الأسنان، الدكتور ياسر الجندي، قال إن النقابة ستقاطع المنتجات والمستلزمات والأدوية، التي تنتجها الشركات الأمريكية؛ احتجاجًا على قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف الجندي لـ”البديل”، أن النقابات الطبية بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى، قررت تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأيام المقبلة، ورفع الأعلام الفلسطينية على مقرات النقابات الرئيسية والفرعية.

«الصيادلة»: حصر 60% من الأدوية الأمريكية لمقاطعتها

وبدأت نقابة الصيادلة يوم الخميس الماضي، تجهيز قوائم بالأدوية الأمريكية التي سيتم مقاطعتها، وقالت إنه سيتم تحديد البدائل والمثائل المصرية لها.

وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن النقابة انتهت من حصر 60% من الأدوية الأمريكية المتداولة في السوق المحلي، تمهيدًا لإصدار نشره تتضمن المثيل لها، ومقاطعة أصناف الشركات الأمريكية.

وأكد عبيد أن مقاطعة الأدوية الأمريكية، لن تؤثر على نقص الأدوية بالسوق؛ لأنه سيتم إصدار نشرة بالبدائل المصرية لها، عن طريق لجنة برئاسة الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، موضحًا أنه حال وجود دواء أمريكي ليس له مثيل لن يتم إدراجه في المقاطعة.

«التجاريين» تطالب البرلمان بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد

وطالبت نقابة التجاريين، مجلس النواب بمراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، مثل اتفاقية كامب ديفيد وأسلو؛ من أجل التأكيد على الحق العربي في أرض فلسطين كاملة.

وأوضحت: “النقابات المهنية تثمن القيادة الحاكمة، وموقف النقابات المهنية، وتعلن تضامنها معهم فيما قرروا، ونعلن تضامنا حتى تتحرر فلسطين، ونرفض القرار الإرهابي الصادر عن الرئيس الأمريكي شكلا وموضوعا”.

«المهندسين» تطالب بوقف استيراد منتجات البناء الأمريكية

نقابة المهندسين، طالبت أعضاء وشركات التشييد والبناء بعدم شراء المنتجات الأمريكية التي تستخدم في البناء والمعمار، وأعلنت تحديد قائمة بالخامات والأدوات التي يتم استيرادها من أمريكا حتى يتم تفعيل حملة المقاطعة للمنتجات الأمريكية.

ووصفت “المهندسين”، القرار الأمريكي بالعدوان السافر على شعبنا العربي في فلسطين، وتعتبر قرار المقاطعة للمنتجات الأمريكية، أبسط أشكال الرد على العدوان والإرهاب الأمريكي، ودعت جميع النقابات المهنية في مصر والوطن العربي إلى اتخاذ الموقف نفسه.