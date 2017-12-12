مظاهرات حاشدة بالجامعات وحصص توعية لنصرة القدس.. والميادين خاوية

شتان بين ردة الفعل التي حدثت في الجامعات المصرية والميادين، تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس واعتماد الأخيرة عاصمة للكيان الصهيوني، ففي الجامعات جرى تنظيم الكثير من التظاهرات الاحتجاجية الرافضة للقرار، بينما ظلت الميادين خاوية، دون أن تشهد أي تظاهرات تندد بالقرار الغاشم.

نظم آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مظاهرات كبيرة داخل الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعات الأزهر الشريف والقاهرة والأمريكية وبني سويف والمنيا والأهرام الكندية والسويس وعين شمس والمنوفية وغيرها؛ وذلك للتنديد بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ومطالبة الدول العربية باتخاذ مواقف حاسمة وقوية ضد القرار الذى اعتبروه تمهيدًا لـ”تهويد القدس”، حيث رفع المشاركون لافتات، ورددوا هتافات مناهضة للسياسة الأمريكية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها “القدس عربية.. شاء من شاء وأبى من أبى”، و”فين الأمة العربية”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قررت تخصيص حصص للتوعية بهوية القدس بجميع مدارس الجمهورية وفي كل المراحل الدراسية حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يكون العنوان الأبرز “القدس عاصمة فلسطين الأبدية”، مؤكدة أنها أعطت تعليمات للاستمرار في التوعية المدرسية بخصوص القدس، والتأكيد على أنها عاصمة أبدية لفلسطين، وأن القرار الأمريكى بشأنها مُجافٍ للحقيقة، ولا يمكن أن يستمر.

وفي سياق متصل أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة موسعة في جميع مدارس ومعاهد الجمهورية؛ لتوجيه كلمة في طابور الصباح عن مكانة القدس وعروبتها وأهمية ما بها من مقدسات.

ولكن لم تشهد الميادين على مستوى الجمهورية أي مسيرات أو وقفات احتجاجية من المواطنين؛ من أجل التنديد والاستنكار لقرار ترامب؛ وذلك بسبب منع وزارة الداخلية أي تجمعات أو مظاهرات بالميادين، ورفضت الوزارة إعطاء أحزاب وتيارات سياسية تصريحًا بالتظاهر أمام جامعة الدول العربية، وشهد محيط السفارة الأمريكية والإسرائيلية استنفارًا أمنيًّا؛ تحسبًا لوقوع أي أضرار بهما أو استهدافهما.

“الكندية والأمريكية والقاهرة وعين شمس”

شارك الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، طلاب الجامعة في وقفتهم الاحتجاجية التي دعت إليها اتحادات طلاب الكليات، وشارك الآلاف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والقاهرة وعين شمس وفرع الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، في مسيرات داخل الحرم الجامعي، مرتدين ملابس سوداء؛ تأكيدًا على أن القدس كانت ولا تزال وستبقى عاصمة عربية أبدية للفلسطينيين.

بنها والفيوم والإسكندرية

نظم طلاب جامعة بنها والفيوم وقفات احتجاجية، شارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات، ورفعوا لافتات وبنرات مكتوبًا عليها “بالدم بالروح القدس مش هتروح”، و”فين الأمة العربية، عربية عربية”، فيما كانت هتافات وقفة طلاب كليات جامعة الإسكندرية “هنرددها جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل”، و”القدس عربية”، و”أنا مسلم مش هاستسلم”، كما حمل المتظاهرون لافتات للتنديد بالرئيس الأمريكي، وأخرى للتأكيد على رفضهم قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

الوادى الجديد وبني سويف والمنيا

وتظاهر الآلاف من طلاب جامعة جنوب الوادي، داخل الحرم الجامعي، وانطلقت المظاهرة من أمام مبنى الإدارة المركزية، رافعين الأعلام الفلسطينية والمصرية، وشارك في المظاهرة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، والدكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وفي جامعة بني سويف قاد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وبحضور عمداء الكليات، تظاهرة حاشدة انطلقت من أمام مبنى إدارة الجامعة، طافت خلالها أرجاء الحرم الجامعي، وحمل الطلاب أعلام فلسطين ومصر، وصورًا للمسجد الأقصى.

وفى المنيا أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، رفض الجامعة لقاء وفد أمريكي، قائلًا: “إننا نثمن موقف كل من الأزهر الشريف والكنيسة”. وجاء ذلك خلال المسيرة التي شهدتها الجامعة لآلاف الطلاب والطالبات، داخل الحرم الجامعي؛ للتنديد بقرار أمريكا، وتقدمها رئيس الجامعة، ورافقه أعضاء هيئة التدريس، ونقابة تمريض المنيا.