مشاجرات بعد تخفيض حصص المخابز بالمنيا.. والشعبة: الوزير هو السبب‎

اشتدت أزمة الحصول على رغيف الخبز بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، والتي تعد أكبر ثاني مركز على مستوى محافظات الجمهورية، بعد قرارات وزير التموين الأخيرة تخفيض حصص المخابز وفقًا لمبالغ التأمين الأساسي الخاصة بترخيص كل مخبز، الأمر الذي تسبب في معاناة عشرات المخابز الصغيرة، إذ وصلت حصة بعض المخابز لـ 6 أجولة من الدقيق فقط، رغم حصول بعضها على ضعف تلك الكمية وفقًا للكثافة السكانية بكل منطقة.

قرارات الوزارة أعادت مشهد الزحام والمشاجرات من جديد أمام المخابز، وتسببت في العديد من الأزمات خلال الأيام الأخيرة الماضية، الأمر الذي دفع العشرات من أصحاب المخابز للاحتجاج بمديريات التموين والمطالبة بتوفير حصص إضافية لهم، دون جدوى حتى الآن.

وقال يوسف جميل، صاحب أحد المخابز، إن الأزمة بدأت منذ شهر تقريبًا، بعد أن كان يحصل أصحاب المخابز الصغيرة على ما يقرب من 15 جوالاً من الدقيق، بحسب الكثافة السكانية التي يقع بها المخبز، حيث معروف عن مدينة ومركز ملوي الزحام الشديد وارتفاع الكثافة السكانية، التي تقترب من مليون نسمة، إلا أننا فوجئنا مؤخرًا بتخفيض الحصص إلى 8 و10 أجولة فقط، الأمر الذي تسبب في زحام كبير أمام المخابز، وقيام البعض بالمبيت أمامها؛ للحصول على حصة الخبز من الرابعة فجرًا رغم الشتاء القاسي، مضيفًا أن الأمر يتطور إلى مشاجرات بين المواطنين، في مشهد يعيد للأذهان الأزمات الكبيرة التي كنا نعاني منها في السنوات الماضية.

وأضاف جميل أن العشرات من أصحاب المخابز قاموا بالاحتجاج والتوجه لإدارة التموين، ومقابلة المسؤولين، إلا أنهم قالوا إنه لا توجد أزمة، وإن كافة التقارير تؤكد اكتفاء المخابز من الدقيق، رغم رؤيتهم للأزمة في الشوارع بشكل كبير، مشيرًا إلى تدخل أعضاء مجلس النواب ومقابلتهم لمكتب وزير التموين منذ أيام دون جدوى.

وأشار أحمد صلاح، صاحب مخبز أيضًا، إلى أن غالبية الحصص تحولت إلى المخابز الآلية الحكومية، رغم أن عددها لا يزيد على مخبزين فقط، وتشهد زحامًا كبيرًا، بينما يتخطى عدد المخابز الصغيرة الخاصة أكثر من 200 مخبز، مطالبًا بالكشف عن الحقيقة وحل الأزمة سريعًا.

من جانبه قال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالمنيا، إن الأزمة تتمثل في قرارات الوزارة الأخيرة بحصول كل مخبز على أساسي الحصة المقررة له وفقًا لمبلغ التأمين الخاص بالرخصة، مشيرًا إلى أنه على مدار سنوات عديدة كان يحصل كل مخبز على حصص إضافية غير المخصصة له؛ نظرًا للكثافة السكانية بمحيط كل مخبز، وتوزيع حصص الخبز بالفعل للمواطنين بمحيط تلك المخابز، إلا أن القرارات الأخيرة أثرت سلبًا على العديد من المخابز، وتسببت في زحام شديد أمامها، دون أن يحصل البعض منهم على الخبز؛ ما يدفعهم للذهاب إلى مخابز أخرى في مناطق متفرقة.

وأضاف عمر لـ”البديل” أن الوزير استجاب لشكاوي المخابز الكائنة بالقرى فقط، بإعطائهم حصصًا إضافية غير المقررة على الرخصة، بينما لم يسمح بذلك في المدن، مشيرًا إلى أن مركز ملوي وحده يوجد به ما يقرب من 220 مخبزًا لإنتاج الخبز البلدي، غالبيتها من المخابز الخاصة، وهو ما فجر الأزمة، بينما لا يوجد سوى مخبزين آليين فقط، ولكنهما يحصلان على كميات كبيرة جدًّا من الدقيق، وينتجان حصصًا ضخمة من الخبز.