«مدونة سلوك».. باب غير شرعي لدخول العاصمة الإدارية

تساؤلات عدة أثيرت بعد تصريحات الدكتور طارق الحصري، مستشار وزيرة التخطيط للتطوير المؤسسي، بأن موظفي القطاع العام الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون لهم مدونة سلوك، فيما يشبه بملف أو تقرير عن كل ما يتعلق بالموظف.

تصريحات مستشار وزيرة التخطيط للتطوير المؤسسي، فتحت الباب أمام عدة تساؤلات حول المعيار الذي سيتم اختيار الموظفين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، وكم سيكون عددهم، وهل سيعملون بنفس آلية “الموظف” في باقي الهيئات الحكومية، التي غالبا ما تكون نموذجا للروتين والبيروقراطية.

وأكد بعض المختصين، أن الحكومة بشكل عام لا تمتلك رؤية معينة للتعامل مع ملف موظفي القطاع العام، وتنظر إليهم على أنهم عبء، وفيما يخص موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، لن يختلف الأمر كثيرا عن باقي القطاعات، وسيكونون “موظفين حكومة” بكل ما يتضمنه المسمى من مشاكل وعقبات للمواطنين الذين يقعون فريسة البيروقراطية.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن المؤسسات الحكومية تعمل في جزر منعزلة، وإن اختيار الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون بمباركة الأمن في المقام الأول، وسيتم الاختيار وفقا لحجم الولاء للحكومة وقرارات رئيس الجمهورية، أو بمعنى آخر، من كان يعترض على القرارات التي اتخذتها الحكومة من تعويم وتنازل عن تيران وصنافير وغيرها، سيكون مستبعدا.

وأضاف دراج لـ”البديل”، أن الدولة كانت لها تجربة قبل تشغيل هيئة مترو الأنفاق، وتم اختيار العاملين فيها وفق معايير معينة حدها المسؤولون وقتها، لكن مع مرور الوقت، أصبح الأمر في مترو الأنفاق مثل أي هيئة حكومية أخرى بسبب ثقافة المجتمع ونظام العمل الحكومي الذي يعتمد على الوساطة والمحسوبية والروتين وغيرها من المشاكل الموجودة في القطاع العام.

وأكد دراج أن المشاكل الموجودة حاليا في القطاع العام ستتكرر في العاصمة الإدارية الجديدة وأي مشروع في المستقبل، طالما لم تدرك الحكومة حجم الأزمة، مضيفا أن الدولة لديها ملايين الموظفين ويتقاضون مليارات الجنيهات سنويا، ولم نسمع عن وعود بإصلاح منظومة القطاع العام وتطوير الموظفين منذ عدة سنوات.

الدكتور يحيى القزاز، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، قال إن مصطلح “مدونة السلوك”، فضفاض ويمكن إساءة استغلاله للإطاحة بأي موظف لمجرد أنه غير مرضي عنه من جانب رئيس القطاع أو مدير المؤسسة التي يعمل بها، كذلك، غير قانوني، فلا يوجد في القانون ما ينص على وضع مدونة سلوك لأي موظف يعمل في الدولة حتى القطاع الخاص.

وأوضح القزاز لـ”البديل”، أن الأنظمة غير الديمقراطية ليس لديها معيار في اختيار موظفيها، سوا الانتماء لها، فأي موظف له رأي شخصي أو سياسي مخالف أو يتعارض مع الحاكم، يصنف “غير كفء” وغير صالح للعمل في أي وظيفة جديدة، لذلك ستكون طريقة اختيار العاملين في ما تسمى العاصمة الإدارية الجديدة، مدى الانتماء للمسؤولين وليس الدولة.