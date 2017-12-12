محمد صلاح يقترب من جائزة «الكاف»

بعد أن حفر اسمه كثالث مصري وخامس عربي يحصد جائزة “بي بي سي” كأفضل لاعب إفريقي، اقترب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، من التواجد في القائمة النهائية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم “الكاف” التي تضم 3 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، والمنتظر إعلانها في 18 ديسمبر المقبل.

محمد صلاح تواجد ضمن القائمة التي تضم 10 لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه كلا من برتراند تراوري، لاعب بوركينا فاسو وليون الفرنسي، دينيس أونيانجو، حارس مرمى أوغندا وصن داونز الجنوب إفريقى، كريم الأحمدي، لاعب المغرب وفينورد الهولندي، كيتا بالدي، مهاجم السنغال وموناكو الفرنسي، نابي كيتا، لاعب غينيا ولايبزيغ الألمانى، بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الجابون وبوروسيا دورتموند، ساديو ماني، مهاجم السنغال وليفربول الإنجليزي، فيكتور موسيس، لاعب نيجيريا وتشيلسي الإنجليزى، فنسنت أبو بكر، مهاجم الكاميرون وبورتو البرتغالي، وياسين براهيمي، مهاجم الجزائر وبورتو البرتغالي.

بحصوله على جائزة “بي بي سي”، تفوق صلاح صاحب الـ25 عاما على كل من اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، والغيني نابي كيتا، والسنغالي ساديو ماني، والنيجيري فيكتور موزيس، ليقترب للغاية من التتويج بجائزة الكاف، وهي الجائزة الأهم التي ينتظر المصريون بكل ثقة أن يحصدها متصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل 13 هدفا حتى الآن.

مع بداية عام 2017، أصبح محمد صلاح، هو الركيزة الرئيسية للمنتخب المصري الذي حل ثانيا في بطولة الأمم الإفريقية، وتمكن المهاجم السريع، من خلال دوره الكبير في الأهداف السبعة التي أوصلت منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، بتسجيله 5 أهداف وصناعة هدفين، ومن ضمن أهدافه تسجيل ضربة الجزاء الحاسمة ضد منتخب الكونغو في الوقت الضائع والتي ضمنت للفراعنة التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا في 2018.

وبفوزه بجائزة “بي بي سي” يكون محمد صلاح ثالث مصري يحصد هذه الجائزة بعد أن حققها محمد بركات، لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي في 2005، ومحمد أبو تريكة، نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي المصري في 2008، ويكون خامس عربي يحصل عليها بعد الثنائي المصري والثنائي الجزائري ياسين الإبراهيمي، لاعب المنتخب الجزائري ونادي بورتو البرتغالي، وحصل على الجائزة في 2014، ورياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري ونادي ليستر الإنجليزى.