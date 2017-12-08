ماكرون يحاول استعادة الدور الفرنسي بالشرق الأوسط

نشاط ملحوظ للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يسعى من خلاله لاستعادة الدور الفرنسي في الشرق الأوسط، فبعد زيارة أجراها للإمارات والسعودية الشهر الماضي، واستقبال رئيس الحكومة الكردستانية منذ أيام وزيارته القصيرة للجزائر، توجه إلى الدوحة، وعقد صفقة تجارية تفوق الـ10 مليارات دولار، فضلاً عن تصريحاته عن رئيس الوزراء اللبناني.

فرنسا والأزمة اللبنانية

حاولت فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون استخدام الأزمة اللبنانية التي حدثت مع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل استعادة دورها في الشرق الأوسط، لا سيما أنه مع تدخلها ومحاولة إنهاء الأزمة حدث عدول عن الاستقالة، وعاد الحريري إلى لبنان.

لم تتوقف المحاولات الفرنسية عند هذا الحد، بل قال الرئيس الفرنسى اليوم الجمعة إن تراجع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري عن الاستقالة أمر إيجابي، وتابع أنه ينبغي ألا تتدخل أي قوى خارجية في شؤون لبنان الداخلية، وينبغي تطبيق سياسة النأي بالنفس بشكل كامل. وأضاف: أحيي الجيش اللبناني في محاربته لداعش وأحيي الجيش الأمريكي لمساعدته الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن أزمة اللاجئين السوريين يجب أن تحل بالحل السياسي فى سوريا، الأمر الذي يضمن عودتهم من لبنان إلى موطنهم السوري.

ماكرون فى الدوحة

وبالإضافة إلى لبنان، وقعت قطر وفرنسا أمس الخميس، عقودًا تجارية تفوق قيمتها العشرة مليارات دولار بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، والتي تضم شراء 12 طائرة قتالية من نوع رافال ، و50 طائرة إيرباص إي 321، ومنح امتياز مترو الدوحة وترامواي مدينة لوسيل للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية وشركة “إر إيه تي بي” الفرنسية.

كما وقعت الدولتان على اتفاقات استراتيجية حول التنسيق الثنائي في مكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف، حيث قال ماكرون فى مؤتمر صحفي مع الأمير القطري تميم بن حمد إن الاتفاقات تسمح بتيسير تبادل المعلومات للتصدي للتطرف والإرهاب، وأضاف “دفعنا ثمنًا باهظًا بسبب الإرهاب، ونأمل في تحقيق انتصار كامل على تنظيم داعش قريبًا”.

زيارة قصيرة للجزائر

وفي الأربعاء الماضي زار الرئيس الفرنسي الجزائر مستهلاًّ زيارته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجزائر، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع نظيرة الجزائري، عبد العزيز بو تفليقة، ورئيس الوزراء، أحمد أويحيى، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، ودعا ماكرون إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وقال “العلاقة الجديدة التي أرغب في بنائها مع الجزائر والتي أقترحها على الجزائريين هي بناء شراكة متكافئة على أساس الصراحة والاحترام المتبادل والطموح”، مطالبًا بنسيان الماضي والاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر لأكثر من مائة عام، والذي سبق وقال عنه ماكرون أثناء حملته الانتخابية إن فرنسا ارتكبت فى حق الجزائريين جرائم حرب.

ووعد ماكرون بتسليم جماجم المقاومين الجزائريين المحفوظة في متحف الإنسان بباريس والتى يبلغ عددها 18 ألف جمجمة، والتي كانت أحد المطالب الرئيسية للسلطة الجزائرية وكانت فرنسا تمانع في تسليمها بحجة أن القوانين الفرنسية تمنع ذلك.

العلاقات الفرنسية السعودية

شهدت العلاقات الفرنسية السعودية مؤخرًا تطورًا كبيرًا، ففي الزيارة المفاجئة التي قام بها ماكرون للسعودية الشهر الماضى التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان، وأجريا مباحثات تركزت حول سبل احتواء التوتر بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى الملف اللبناني والعلاقات المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي انعكس على كثير من المواقف التي اتخذتها باريس حيال قضايا الشرق الأوسط.

وخلال الزيارة طلب ماكرون من بن سلمان مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الإفريقي (موريتنيا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، وتشاد) والتي تدعمها فرنسا لمواجهة الجماعات المتطرفة المنتشرة على الساحل الإفريقي.