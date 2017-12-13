ماذا يعني وصف البنك الدولي لـ«الإصلاح الاقتصادي» بالجرأة؟

الجرأة هي الوصف الذي أطلقه البنك الدولي على الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة في سبيل إصلاح المنظومة الاقتصادية، ووصف حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، قرارات الحكومة الأخيرة بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات كانت ضرورية لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية، مؤكدا أن البنك على استعداد لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة، والإسكان، والنقل.

وترى الحكومة أن مصر قطعت شوطا طويلا في الإصلاح، وأن إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية تؤكد على نجاحها في السير بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي، وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، فى هذا الصدد، أن تلك الإجراءات جاءت مواكبة لحزمة من التشريعات التي أقرتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله جاذبا.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر شمل تحرير سعر صرف العملة وتركها للعرض والطلب ما أدى إلى ارتفاع معها الدولار إلى ما يقارب حاجز الـ18 جنيها وانخفاض قيمة العملة المحلية، ومع هذا القرار ارتفعت أسعار السلع والخدمات نظرا لاعتماد مصر على استيراد 75% من احتياجاتها من الخارج، وأقدمت مصر على مخاطرة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وهو ما أدى إلى زيادة أخرى في الأسعار لارتباط معظم السلع بالوقود والكهرباء سواء بالنقل أو بالاستخدام في إنتاجها.

وتتطلع مصر خلال السنة القادمة إلى طرح عدد من الشركات مختلفة الأنشطة كالبنوك وشركات البترول في البورصة بهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة إليها وزيادة سيولة سوق رأس المال، إل جانب تطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات.

مصطلح الجرأة الذي وصفت به الإصلاحات الاقتصادية يعني الشجاعة والإِقدام في تنفيذ القرارات التي يصعب تنفيذها، وهو ما يشير إلى أن البنك الدولي يعلم أن الإصلاحات صعبة، ولذلك يتعجب من جرأة الحكومة المصرية على فعل ذلك الإصلاح.

الخبير الاقتصادي مصطفي السلماوي، قال إن وصف البنك الدولي وصندوق النقد للإصلاحات بالجرأة يعني أنه يعرف جيدا التداعيات المترتبة على هذه القرارات، والصعوبات التي يتحملها الشعب من الإجراءات الصعبة التي فرضت عليه.

وأضاف السلماوي لـ”البديل” أن رفع سعر الوقود على سبيل المثال قرار صعب للغاية ولأول مرة تشهد مصر كل هذه الارتفاعات في الأسعار، ومع ذلك تريد الحكومة رفع الأسعار مجددا من خلال زيادة أخرى في أسعار الوقود من المؤكد أنها ستكون عقب الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد أن الشعب طالما اعترض على خصخصة القطاع العام منذ أن بدأت، ومع ذلك أقدمت الحكومة على طرح شركات رابحة في البورصة دون وضع أي اعتبار لكراهية المصريين للفكرة، وقال: هذه جرأة تحسد عليها الحكومة بالفعل، لأن هذه الشروط لم تقدر أي حكومة على اتخاذها في وقت واحد ولكن كانت الحكومات السابقة تتخذ إجراءاتها على فترات متباعدة.