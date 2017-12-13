للمرة الثالثة.. زيادة مرتقبة لـ«الأدوية» بداية العام الجديد

مخاوف جديدة من زيادة أسعار الدواء للمرة الثالثة، أثارتها تصريحات الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، التي طالب فيها وزارة الصحة بضرورة تنفيذ وعودها لشركات الأدوية بزيادة أسعار الدواء مجددا، من خلال البحث عن آلية جديدة بخلاف التي تمت بها الزيادة الأخيرة, ولاقت انتقادات عديدة من قبل المواطنين.

رغم استجابة وزارة الصحة لمطالب شركات الأدوية بزيادة الأسعار في مايو 2016، وزيادة ثانية في فبراير الماضي، إلا أن سوق الدواء مازال يعاني العديد من النواقص ويشهد الكثير من الأزمات, ورغم أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وجه نقدا شديدا إلى شركات الأدوية قبل الزيادة الأخيرة، مطالبا إياها بضرورة توفير النواقص وطرحها في الأسواق خلال أيام، وإلا سوف تتراجع الوزارة عن الزيادة، لكن أزمة النواقص مازالت قائمة حتى اليوم.

تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء، ليست الوحيدة التي تنادي بزيادة الأسعار، بل سبقه الدكتور هاني مشعل، المدير العام لشركة صن فارما للأدوية، بأن عدم زيادة أسعار الأدوية التي وعد بها وزير الصحة، ولم ينفذها، قد تتسبب في وقف إنتاج بعض المستحضرات بسبب الخسائر، وبالتالي نقص الدواء.

وأوضح مشعل أن 99% من صناعة الدواء في مصر، تعتمد على الاستيراد لجميع الخامات، ومنها المطبوعات والحبر وخامات المنتج, مضيفا أن وزارة الصحة وعدت بزيادة الدواء بنسبة 20% من المستحضرات في أغسطس الماضي، ولم توفِ بوعدها، ما يهدد بتوقف بعض أنواع الأدوية التي لم تغطِّ تكلفتها, مؤكدًا أن هذه السياسة ستشجع الصيدليات على المتاجرة في الأدوية المستوردة وخلق سوق سوداء؛ لعدم توافر الدواء المحلي.

وأثارت التصريحات غضب لجنة الصحة بمجلس النواب، مشددين على ضرورة عدم فرض زيادة على الأدوية، خاصة مع عدم توافرها بالأسواق، حيث قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الممارسات التي تحاول شركات الأدوية تنفيذها على وزارة الصحة، تضر بمصلحة المواطن في النهاية, فلا يوجد أي داع لزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، لكن يجب حل أزمة الدواء أولا، عن طريق توفير نواقص الأدوية وبدائلها أيضا، قبل التفكير في فرض زيادة على الأسعار, مشيرا إلى أن وزارة الصحة تستجيب لمطالب شركات الأدوية، ويجب أن نصبح دولة مصنعة للدواء حتى نواجه تحكمات الشركات.

ويرى الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن بداية تلويح شركات الأدوية بزيادة الأسعار، مؤشر واضح للمواطنين حتى يستعدوا لقرار زيادة الأسعار، الذي سوف تطبقه وزارة الصحة مع بداية العام الجديد, مضيفا لـ”البديل”، أن أزمة الدواء لا تتمثل في زيادة أسعاره من عدمه، لكن الأمر أصبح ربحا أكثر من مسألة أمن قومي.

وطالب سعودي بضرورة أن تتوقف وزارة الصحة عن الاستجابة لرغبات وضغوط الشركات المنتجة، خاصة أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، كان لوح بصيغة تهديد للشركات مع تطبيق الزيادة الأخيرة، بأنه سوف يسحب قرار الزيادة إذا لم تتمكن الشركات من توفير نواقص الأدوية خلال أيام, مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة في أسعار الأدوية، وسوف تشهد زيادة في إعداد النواقص أيضا.