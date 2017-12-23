«كلاسيكو الأرض» يتصدر مواجهات السبت الملتهب

تشهد الدوريات الأوروبية اليوم السبت، العديد من المواجهات النارية تأتي في مقدمتها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، المباراة التي تستحوذ على اهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حيث يحل البارسا في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضيفًا على فريق ريال مدريد، في المباراة التي يحتضنها ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم.

يدخل النادي الملكي المدعوم بعاملي الملعب والجمهور اللقاء ولديه من النقاط 31 نقطة يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن فالنسيا صاحب المرتبة الثالثة، وتبقى للريال مباراة مؤجلة لم يخضها بعد، بينما يدخل برشلونة اللقاء وفي جعبته 42 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب، وبفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد أقرب منافسيه، ولدى برشلونة فرصة في توسيع الفارق مع الروخ بلانكوس إلى 9 نقاط في حال تمكن من الفوز على الريال في موقعة البرنابيو.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان من قبل في 266 لقاءً بمختلف البطولات؛ في الدوري الإسباني 174 لقاء، فاز الريال بـ72 لقاء منها وبرشلونة بـ69، وتعادلا في 33 مباراة، وفي منافسات كأس الملك، التقيا 33 مرة حقق فريق العاصمة الفوز في 12 منها، فيما تمكن برشلونة في تحقيق الانتصار في 14 لقاء، وتعادلا في 7 لقاءات.

وعلى صعيد منافسات كأس السوبر، التقى الفريقان في 12 موقعة فاز الريال في 6 وبرشلونة في 4 وتعادلا في مباراتين، وبعيدًا عن المسابقة المحلية، التقى الريال وبرشلونة على الصعيد الأوروبي وبالتحديد في دوري أبطال أوروبا في 8 مواجهات، فاز الريال في 3 منها وحقق البارسا الفوز في مباراتين، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات.

التقى الفريقيا في بطولة كأس الدوري الإسباني التي أنشئت في عام 1982 وتم إيقافها في عام 1986 بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات في 6 مناسبات، حقق البارسا الفوز في 4 منها وفرض التعادل نفسه على مباراتين، فيما فشل الريال في تحقيق أي انتصار على برشلونة في هذه البطولة.

خلال تاريخ مواجهات الفريقين، تمكن ريال مدريد من زيارة شباك برشلونة في 394 مناسبة، بينما تمكن برشلونة من زيارة شباك الملكي في 380 مناسبة، ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، الهداف التاريخي في مواجهات الكلاسيكو برصيد 24 هدفا.

ويعد مانويل سانشيز، لاعب ريال مديد، الأكثر مشاركة في مواجهات الكلاسيكو برصيد 43 مباراة، يأتي خلفه تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق برصيد 42 مشاركة، ويمتلك ريال مدريد الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين حيث تمكن من الفوز على برشلونة، بنتيجة 11 – 1 في إياب نصف نهائي كأس الملك عام 1943.

إليكم جدول مباريات اليوم في الدوري الأسباني

2.00 ريال مدريد : برشلونة

5.15 فالنسيا : فياريال

7.30 ديبورتيفو لاكورونا : سيلتا فيجو

كما تقام عدة مباريات مهمة اليوم، أيضا في الدوريات الأوروبية المختلفة:

الدوري الإيطالي

1.00 لاتسيو : كروتوني

4.00 نابولي : سامبدوريا

4.00 أودينيزي : هيلاس فيرونا

4.00 جنوى : بينفينتو

4.00 ساسولو : إنتر ميلان

4.00 سيال : تورينو

7.00 ميلان : أتلانتا

9.45 يوفنتوس : روما

الدوري الإنجليزي

2.30 إيفرتون : تشيلسي

5.00 مانشستر سيتي : بورنموث

5.00 ساوثهامتون : هيديرسفيلد تاون

5.00 وست هام يونايتد : نيوكاسل يونايتد

5.00 ستوك سيتي : وست بروميتش ألبيون

5.00 سوانزي سيتي : كريستال بالاس

5.00 برايتون : واتفورد

7.30 بيرنلي : توتنهام هوتسبير

9.45 ليستر سيتي : مانشستر يونايتد