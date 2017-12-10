غضب فلسطيني يتمدد رفضًا لتهويد القدس

منذ إعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس، والتي تعني تمهيدًا لما أُشيع أنه صفقة القرن، التي من شأنها أن تُنهي القضية الفلسطينية، لم يتوانَ الشبان الفلسطينيون عن إعلان الغضب في كافة فلسطين المحتلة، حيث وقعت مواجهات للفلسطينيين مع الاحتلال ومسيرات، نتج عنها لليوم الرابع على التوالي أكثر من 1300 إصابة، أغلبها بالرصاص الحي.

فما زال الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلة يواجهون المحتل بالحجارة، غير مكترثين بالفرق الهائل بين سلاحهم والسلاح المقابل، خاصة أن سلاحهم الأول هو إيمانهم بأحقيتهم لأرضهم ومقدساتهم. واشتدت المواجهات في مدن الضفة الغربية المحتلة، في رام الله وبيت لحم والخليل وقلقيلية وجنين ونابلس، وحتى الآن لم تهدأ الأوضاع، بل تزداد وتيرة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي قطاع غزة لا تزال المواجهات ساخنة ين الشبان وجيش الاحتلال على الحدود الشرقية لمدن القطاع، حيث يقف الشبان رفضًا للمساس بمدينة القدس في وجه رصاص الاحتلال وقنابله الغازية. كما تم إعلان إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة أمس، دون أن يتبنى العملية أي فصيل، وتنشط قوات الاحتلال على الحدود في عمليات تمشيط؛ بحثًا عن الأنفاق، ناهيك عن استهدافات عديدة للاحتلال لمواقع مقاومة في قطاع غزة.

كتائب القسام أصدرت بيانًا تهدد فيه إسرائيل بأنها ستدفع ثمنًا باهظًا، بعد كسر قواعد الاشتباك مع المقاومة، وقالت إن دماء الشهداء والمجاهدين لن تذهب هدراً، متوعدةً الاحتلال بدفع حساب عسير نتيجة اعتداءاته وجرائمه ضد الفلسطينيين. وأضافت القسام أن الاحتلال متخبط، ويتحسس موضع رأسه؛ لعلمه بأنه سيدفع ثمن اعتداءاته، وهذا ما ستثبته المقاومة في الأيام القادمة.

وفي ظل الأزمة المتصاعدة، يتوجه وفد من البحرين لزيارة إسرائيل في زيارة معلنة، تستمر 4 أيام؛ للقاء مسؤولين إسرائيليين، وحسبما أورد الإعلام الإسرائيلي، فإن الزيارة جاءت بإيعاز من ملك البحرين، حيث حمّل الوفد رسالة تسامح للمسؤولين الإسرائيلين، في إشارة إلى أن السفر لإسرائيل من الآن وصاعدًا أصبح مسموحًا به وبشكل علني.

حركة الجهاد الإسلامي ردت على الزيارة باستنكار شديد، حيث وصفتها بأنها آثمة وانحراف عن قيم العروبة والإسلام، خاصة أنها تأتي في هذا الوقت الحرج. وقالت الحركة في بيان أصدرته: في الوقت الذي تشتعل فيه الانتفاضة الفلسطينية رفضًا لقرار ترامب، وفي مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني، وفي الوقت الذي تعلو فيه أصوات الشعوب العربية والإسلامية الرافضة للقرار الأمريكي العدائي والباطل، تأتينا طعنة جديدة، سببها التطبيع الخليجي المخزي مع الاحتلال الصهيوني، من خلال زيارة وفد بحريني له.