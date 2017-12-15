على خطى جبهة الإنقاذ.. تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية

في محاولة جديدة من القوى السياسية لكسر حالة الركود السياسي في مصر، أعلنت عدة أحزاب وعدد من الشخصيات العامة تدشين “الحركة المدنية الديمقراطية”؛ أملاً في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، ووضع رؤى وحلول للأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث استضاف حزب الكرامة مؤتمر انطلاق الحركة، وسط حضور إعلامي وسياسي واسع الأربعاء الماضي بمقر الحزب في الدقي.

أعضاء الحركة

جرى اختيار يحيى حسين عبد الهادي كمتحدث للحركة، التي ضمت في عضويتها أحزاب: الكرامة، والمصري الديمقراطي، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي، والدستور، والعدل، والعيش والحرية، والإصلاح والتنمية. بالإضافة إلى نحو 150 شخصية سياسية، أبرزهم: المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي الأسبق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وعلاء الأسواني الروائي الشهير، وعبد الخالق فاروق أستاذ الاقتصاد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، وعمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية، وحمدين صباحي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية.

المطالب والمبادئ

تم الاتفاق على 10 مبادئ أساسية للحركة، عقب الإعلان عن تأسيسها، من ضمنها: وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء، ومواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهة، وإعلام حر، وأجهزة رقابية مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام وليس رد اعتبارهم.

بالإضافة إلى العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها، مع التأكيد على حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار. كما طالب بيان تأسيس الحركة بالإفراج الفوري عن كل مسجون في قضايا الرأي والتظاهر السلمي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية، بجانب العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوق مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل، واستعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي، واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع.

توحيد القوى السياسية ومكافحة الفساد

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى حسين المتحدث باسم الحركة إن الهدف من الحركة العمل على توحيد القوى السياسية في ظل الظلم والاضطهاد اللذين يتعرض لهما المجتمع المصري؛ جراء سياسات الحكومة، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام إلى هذه الحركة، خاصة في ظل الانتهاكات وعدم احترام الدستور والقانون الذي يحدث بشكل شبه يومي.

وأضاف “حسين” أن المناخ السياسي في مصر يتطلب توحيد واصطفاف القوى السياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك عن طريق تقديم حلول ورؤى سياسية واقتصادية للأزمات التي وقعت فيها مصر بسبب قرارات ومواقف الحكومة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية بمصر في ظل استمرار سياسات الاقتراض أصبحت كارثة؛ لذلك سيتم وضع الملف الاقتصادي في أولوية الحركة، خاصة أن هناك مجموعة من الخبراء في مجال الاقتصاد لديهم القدرة على وضع رؤية تساهم في حل الأزمة.