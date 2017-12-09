«عدس الماء».. من نبات ضار إلى علف رخيص للأسماك

في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف التقليدية نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، اتجهت الأبحاث العلمية إلى البحث عن بدائل لأعلاف الأسماك، وتم التوصل إلى استخدام “عدس الماء” بديلا عن كسب فول الصويا الذي يمثل 20% من مكونات الأعلاف وهو مصدر البروتين النباتي في العلف.

وبلغت أسعار الأعلاف التقليدية ما يقرب من 7 إلى 8 آلاف للطن، ويحتاج كل طن سمك إلى 1.5 طن علف، بتكلفة 12 ألف جنيه، في حين أن تكلفة الطن من الأسماك التي يتم تغذيتها على علف عدس الماء لا تتعدى 5 آلاف جنيه.

عدس الماء، هو نبات مائي ضئيل الحجم، لا توجد له جذور، يطفو على سطح المياه العذبة، وكان يعتبر، لفترة طويلة، من النباتات الضارة التي يجب مكافحتها في البحيرات وعند السدود، إلا أن الدراسات العلمية أثبتت فوائده.

ويعتبر نبات عدس الماء من النباتات المائية التي تحتوي على نسب عالية من البروتين الحقيقي تصل لـ45%، بالإضافة إلى دهون 9.8%، كما تصل نسبة الكربوهيدرات إلى 13.9% وذلك من الوزن الجاف، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية الأساسية بما يتناسب مع احتياجات سمكة البلطي منها بالمقارنة بكسب فول الصويا.

الدكتور وحيد ممدوح إبراهيم، أستاذ تغذية الأسماك بجامعة قناة السويس، قال إن إنتاج المزارع السمكية يمثل 74% من إنتاج مصر، وهو الأمر الذي دعا الجهات البحثية لإيجاد مكونات أعلاف بديلة أقل سعرا للحد من ارتفاع أسعار الأعلاف التقليدية التي يتم استيراد أغلب مكوناتها من الخارج، فكان عدس الماء المجفف بنسبة 25% من أفضل المكونات التي يمكن الاستعاضة به عن بروتين فول الصويا، مؤكدا أن التغذية تعتبر عاملا هاما لنجاح عملية الاستزراع السمكي، حيث يضمن توفير الغذاء المناسب للأسماك الحصول على معدلات نمو عالية، وحالة صحية جيدة، ومقاومة عالية للأمراض.

وأوضح إبراهيم، أنه بعد تزايد أسعار الأعلاف في الآونة الأخيرة فإنها أصبحت تمثل أكثر من ثلثي تكاليف الاستزراع السمكي، نتيجة انخفاض إنتاجية معظمها في بلاد المنشأ، فضلا عن زيادة الطلب عليها مما جعلها تتحكم في هامش الربح النهائي، فكان التوجه لتصنيع أعلاف ذات معدل تحويل عالٍ، وإيجاد مصادر بروتينية غير تقليدية رخيصة ومتوفرة للحد من زيادة أسعار الأعلاف التي بلغت 8 آلاف جنيه للطن، في حين أن العلف الذي يدخل في تركيبة عدس الماء لا يتعدى الـ5 آلاف جنيه.

وقال محمد عفيفي، أحد منتجي “عدس الماء”، إن إنتاجية الفدان من عدس الماء تبلغ حوالي 60 إلى 80 طنا سنويا من المادة الجافة ذات محتوى بروتيني 45%، في حين لا يتعدى إنتاج فدان فول الصويا الـ1.5 طن سنويا بمحتوى بروتيني 38% فقط، وهو يصلح كعلف للأسماك والدواجن والمواشي، لافتا إلى أن فترة نمو المحصول لا تستغرق سوى شهر واحد فقط، بعدها يحصد كل يوم طن أخضر، ويمكن تقديم عدس الماء أخضر أو جافا، والفدان يحتاج إلى عامل واحد يوميا، ومن ثم فإن تكلفته منخفضة، كما أن نسبة تحويل عدس الماء الأخضر تبلغ 10 : 1 أي أن كل 10 أطنان أخضر تعطي طن سمك، في حين تبلغ نسبة التحويل في العلف العادي 2 : 1 أي أن كل 2 طن علف جاف تعطي طن سمك.

وكشف عفيفي، عن بعض المعوقات التي تقف حائلا أمام التوسع في زراعة عدس الماء، ومن أهمها “السلالة”، التي تمتص الجزء الأكبر من التكلفة، بينما باقي احتياجات الفدان لا تتعدى 500 جنيه فقط، كما أن زراعته لا تصلح إلا في التربة الطينية فقط، ويحتاج مياه ري كثيرة، فارتفاع الماء في الأرض يجب ألا يقل عن 15سم، لذلك يفضل زراعته بجوار مزارع الأسماك، لاستخدام مياه صرف الأسماك في زراعته، كما أن التجفيف يمثل مشكلة أخرى، حيث إن تجفيفه في الشمس ينجح في الكميات القليلة، ولكن مع تزايد كمية المحصول يصعب اتباع هذه الطريقة، لارتفاع نسبة رطوبته التي تصل إلى 90%، وفي ظل وجود كمية كبيرة تحتاج للتجفيف تصل إلى ألف طن يوميا على الأقل تعطي 100 طن جاف، فإن الطرق العادية للتجفيف في الشمس لن تصلح، واستخدام الأفران الحديثة مكلف، فلابد على الدولة أن تمد يد الدعم لإنتاج الأعلاف ولو عن طريق الغاز بسعر مدعم لخفض تكلفة الأفران من عدس الماء كما تقدمه مصانع إنتاج الأسمدة.