«ضمير مستتر» و«ملكات مصر».. تعرف على أحدث إصدارات دور النشر

صدر مؤخرًا، عدد من الكتب والروايات عن دور النشر المختلفة، أبرزها كتاب “ضمير مستتر في محل جر شكل دماغي” و “ملكات مصر” و”رجل الكنبة: مقالات ساخرة”، ورواية “العقال”، و”أمينة.. ثقب إبرة على العالم”، بالإضافة إلى ديوان “غاية المراد من زاد المعاد”.

كتاب “ضمير مستتر في محل جر شكل دماغي” للكاتب الشاب كيرلس محب، صادر عن دار ضاد للنشر والتوزيع، ويأتي ضمن إصدارات الدورة المقبلة من معرض الكتاب في يناير المقبل، واختار “كيرلس” أن يكون غلافه على شكل موقع المقاطع الصوتية الشهير “ساوندكلاود”، وذلك ليعكس صورة للإنسان وضميره؛ لكون الضمير مجرد صوت داخل الإنسان.

جاء على الغلاف “ضمير: خذلك جسدك اليوم.. لم يستسلم لتخطيطك له بغزوة إنهاك.. تغشيه سقوطاً كى تنعم بصمتي.. فهو اليوم في أوج نشاطه يطرق بعنفوان على جدران عقلك يحاول التمدد ولا يحده قفص جمجمتك.. لكن هيهات من أن تهن.. أنا: (مقاطعاً) لِمَ لا تنتهي أنت.. ألا تؤمن بنظرية الفناء؟؟ ضمير: أتريد التخلص من نفسك؟؟ فلا مفر من أن نعيش معا، فصمتي يعني موتك أنت بالتبعية.. أنا: يا ليتك تصمت حقاً.. ضمير: سأصمت.. حين تكف أنت عن أن تجعلني أحادثك”.

وتدور أحداث رواية أحمد محمد صلاح “أمينة.. ثقب إبرة على العالم” الصادر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، في أجواء الحارة المصرية، من خلال شاب في العشرينات يصل للقاهرة يستكشف العالم الجديد الذي زرع فيه بحكم عمله، ويسكن في غرفة فوق سطح إحدى العمارات بالحارة، ليشاهد من خلال شباك غرفته (ثقب الإبرة) مشاهد الحياة وشيزوفرينيا المجتمع، من خلال العديد من الشخصيات التي تحمل التناقض بين طياتها.

“المخلص دوما، فنسنت – الجواهر من رسائل فان جوخ” ترجمه كل من الكاتب ياسر عبد اللطيف، والشاعر محمد مجدي، لينضم إلى المكتبة العربية من خلال الكتب خان للنشر، وهو مجلد يحتوى على مجموعة مختارة من 265 خطابا من أصل 903 كتبها فان جوخ مصحوبا بـ108 من الإسكتشات الأصلية والصور، من أفضل ما كتب في تاريخ المراسلات وأكثرها عاطفة وتعقيدا، فهي لا تعطى للقارئ لمحة فقط عن حياة واحد من أعظم الرسامين في العالم، بل تلقى الضوء على عاطفة إنسانية دائما ما يتم تجاهلها، هي الحب الأخوي.

ويشارك الكاتب محمود الشوربجي، بكتابه “رجل الكنبة: مقالات ساخرة” الصادر عن دار الميدان للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018، وهو عبارة عن تجارب حياتية يقدمها الكاتب للقارئ ليكون وجهة نظر عن المشهد اليومي، ومن أجواء الكتاب: رجل الكنبة مشاهد اجتماعية مبسطة من الواقع المصري راعت مختلف المراحل العمرية للرجل والمرأة ومن خلالها يمكن تكوين عدد لا بأس به من وجهات النظر حول قضاياهم اليومية والحياتية المختلفة.. الكتاب يعد أداة يحلق الوجدان منها في سماء موروثات السلبية الفكرية ليهبط باجتهاده الذهني إلى واقع يرضى طموحه.

وتذهب صفحات ديوان “غاية المراد من زاد المعاد” للشاعر حسن طلب، الصادر حديثًا عن دار الأدباء، بإشراف الشاعر سيد غيث؛ إلى سائر المراثي التي كتبها عبر السنين، عمن جمعته بهم علاقة نوعية خاصة من أعلام الراحلين؛ جزء من القصائد..

(1)

قَصِيدتِي أُغْنيَةٌ مُعلَّقَهْ

في حبلِ مِشنَقَهْ

ورِيشتِي سفينةٌ في الوحلِ غارقَهْ!

لنْ أكتُبَ الأشعارَ..

فالأخبارُ في مَدينتِي: مُلفَّقَهْ!

(2)

النَّاسُ في مَدينتِي تنامُ واقفَهْ!

تموتُ أو تعيشُ في جُحورِها

صَحِيحةً.. سَقِيمةً.. واجِمةً كاللَّيلِ في مَدينتِي

مُخِيفةً.. وخائِفَهْ!

لنْ أكتُبَ الأشعارَ.. فالأخبارُ في مدينَتِي:

صَحيحَةٌ.. وزائفَهْ!

(3)

الصَّمتُ كانَ فوقَ رأسي: مِطْرقَهْ!

والحُزْنُ كانَ شَرنَقَهْ

تَفجَّرتْ نهْرَ دُموعٍ ودمٍ

مِن مُقْلتِي المُؤرَّقهْ!

والموتُ كانَ وُجْهتِي!

عانَقنِي.. عانقتُهُ

كعاشِقٍ وعاشِقَهْ!

كما صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “العقال”، آخر أعمال الكاتب الراحل فخري لبيب، ومن أجواء الرواية: “في عنبر الإيراد، يجتمع المساجين الجدد مع السجناء الخطرين، وتصبح التسلية الوحيدة هي سماع الحكايات، وحين يبدأ العقال في سرد حكايته يلتف المساجين لسماع قصته: “بصقة” في وجه ابن خاله غيرت حياته، عندما قرر العقال أن يأخذ بثأره، ليجد نفسه في السجن وقد صار قاتلًا، وهناك يفعل العقال ما يراه الجميع مستحيلًا، عندما يستطيع الهرب ويعود إلى أسيوط يعيش في قريته تحت أنظار رجال الأمن”.

“ملكات مصر” للدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويقع في خمسة فصول ويتناول سيرة المرأة المصرية ومكانتها عبر العصور، الفصل الأول “المرأة ومكانتها في مصر القديمة ” يركز على المكانة التي حظيت عليها المرأة في مصر القديمة، أما الفصل الثاني فيتناول ملكات العصر الفرعوني، وفى الفصل الثالث يتحدث عن المتعبدات الإلهيات، ثم الفصل الرابع يتناول الملكات البطلميات، وأخيرا الفصل الخامس “السلطانة شجر الدر”.