صلاح ضمن ترشيحات شبكة ESPN لأفضل لاعبي 2017

فرض الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، نفسه ضمن ترشيحات شبكة ESPN الرياضية العالمية، لجوائز الأفضل عن عام 2017.

شهد الاستفتاء الذي طرحته الشبكة تواجد صلاح، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

شارك في الاستفتاء الذي طرحته الشبكة، منذ أمس الأحد، أكثر من 107.44 ألف شخص، وتصدر النجم المصري الاستفتاء بفارق كبير جدًا عن منافسيه، حيث حصد صلاح 71% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، وحل ليونيل ميسي في المرتبة الثانية بنسبة 15%، فيما جاء البرتغالي رونالدو في المركز الثالث برصيد 9%، ونيمار في المرتبة الرابعة بنسبة 3%، وتزيل هاري كين التصويت بنسبة 2%.

جاءت اختيارات الشبكة لهؤلاء اللاعبين نظرًا لما قدموه مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم في عام 2017، البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريقه ريال مدريد للفوز بالدوري الأسباني وكأس السوبر الأسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، إلى جانب قيادته لمنتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

بينما قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إلى الفوز بكأس الملك، كما قاد بمفرده الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم بطريقة دراماتيكية، وعزز هاري كين، نفسه كأفضل هداف في الدوري الممتاز، في حين أن محمد صلاح، يتطلع للقتال من أجل هذا اللقب بعد وصوله الصيفي إلى ليفربول، فيما قاد الفرعون المصري منتخب بلاده إلى الوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب قيادته للفراعنة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام نحو 28 عامًا من الظهور في الحدث العالمي.

وجاء تواجد البرازيلي نيمار، بعدما أصبح أغلى لاعب كرة قدم في كل العصور بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ومنح فريقه تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا وتأهله إلى دور الستة عشر، إلى جانب تصدر منافسة الدوري الفرنسي.