صلاح الأفضل في نوفمبر.. والاتحاد الإنجليزي يكافئ اللاعب

كافأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، على الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب خلال الشهر المنصرم.

ومنح الاتحاد الإنجليزي الفرعون المصري جائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر نوفمبر، ليصبح أول لاعب مصري يفوز بهذه الجائزة.

وقدم صلاح، خلال الشهر الماضي، أداء أكثر من رائع قاده إلى تسجيل 7 أهداف بواقع هدفين في شباك ساوثهامتون، وهدف في شباك تشيلسي فريقه الأسبق، وهدفين في شباك ستوك سيتي، ومثلهما في شباك وست هام يونايتد، إلى جانب هدف في شباك ماريبور السلوفيني بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الجناح المصري، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدفين عن هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام هوتسبير وصيف هدافي الدوري الإنجليزي.

وبات لاعب روما الإيطالي السابق، حديث وسائل الإعلام العالمية بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع الريدز منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري قادمًا من روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون يورو.

وأبدت العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز رغبتها في الظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، في تصريحات تليفزيونية أن ريال مدريد نادي القرن في أوروبا والفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم يرغب بشدة في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

ويرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد في صلاح، البديل الأفضل للويلزي جاريث بيل، الذي يرغب في العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد.