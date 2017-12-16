«صلاح» أفضل جناح أيمن في استفتاء «جول» العالمي

انتصار جديد للفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل نهاية عام 2017، الذي شهد تألقًا لافتًا للأنظار للجناح المصري الطائر، سواء مع المنتخب الوطني المصري أو خلال مسيرته مع روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

منذ أيام قليلة فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر مع فريقه، كما منحه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أفضل لاعب في البريميرليج عن هذا الشهر، وكللت شبكة “بي بي سي” البريطانية مجهودات اللاعب خلال عام 2017، بمنحه جائزة أفضل لاعب عن هذا العام؛ ليصبح ثالث لاعب مصري يفوز بها بعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة.

ووسط انتظار الفرعون المصري ومعه الملايين من عشاقه في مصر والوطن العربي الكشف عن جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والتي سبق وأن فاز بها محمود الخطيب، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، جاء تكريم جديد للنجم المصري.

حيث تفوق على نجوم كبار، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في الاستفتاء الذي طرحه موقع “جول العالمي” المتخصص في كرة القدم، بالاشتراك مع fifa 2018K حول أفضل جناح أيمن في العالم خلال عام 2017.

وحاز النجم المصري على ما يُقارب 15 ألف صوت، ما يُعادل 91 في المائة من مجموع الأصوات، النسبة الأكبر منها (13 ألف صوتًا)، قادمة من أرض الكنانة، وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية برصيد 6 في المائة من الأصوات، أي أكثر بقليل من 1000 صوت، فيما حل الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث برصيد 180 صوتًا، متبوعًا بلاعب البايرن آريين روبين، ثم هنريك مخيتاريان الذي جاء في المركز الأخير بـ133 صوتًا.

وكان جيانلويجي بوفون قد فاز باستفتاء الحراس، بينما كان مركز الظهير الأيمن من نصيب داني كارباخال، وفاز سيرخيو راموس بتصويت قلب الدفاع، وهزم مارسيلو منافسيه، وفاز بمركز الظهير الأيسر، ليستحوذ ريال مدريد على جميع مراكز الدفاع، فيما كسر ارتكاز تشليسي نجولو كانتي القاعدة بفوزه بتصويت لاعب الارتكاز.

وعاد لوكا مودريتش ليحجز مكانًا للريال في خط الوسط على الجانب الأيمن، قبل أن يحجز توني كروس مكانه على الجانب الأيسر من خط الأوسط، فيما فاز كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بتصويت مركز صناع اللعب، وكريستيانو رونالدو بتصويت الجناح الأيسر.