صفقة تبادلية بين ريال مدريد وسان جيرمان

تدهورت علاقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب عدم وفاء الأخير بوعده مع اللاعب بشأن تحسين عقده.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الصادرة اليوم الأحد في وسائل الإعلام الأوروبية، فإن اللاعب يفكر جديًّا في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو بحد أقصى خلال الميركاتو الصيفي.

صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أكدت أن اللاعب أبلغ مواطنه خورخي مينديز، وكيل أعماله، برغبته في الرحيل عن فريق العاصمة الإسبانية مدريد، وطالبه بالبحث له عن عرض جيد في أحد الأندية الكبرى التي أبدت رغبتها في التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا طالب إدارة ناديه برئاسة فلورنتينو بيريز بتجاهل الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 887 مليون إسترليني، وبيعه مقابل 89 مليون إسترليني أو أقل؛ من أجل منحه فرصة الرحيل عن سانتياجو برنابيو، وجعل الأندية الراغبة في ضمه تتحرك من أجل الظفر بخدماته.

وأشارت الديلي ميل إلى أن ممثل اللاعب أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفريق السابق للاعب، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، برغبة اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد، والمقابل المالي المرصود من قبل ريال مدريد للاستغناء عن خدماته، وهو الرقم الذي حدده اللاعب مع إدارة ناديه والمقدر بـ89 مليون إسترليني.

وكشفت الصحيفة عن توتر علاقة اللاعب مع رئيس ناديه، والتي وصلت لدرجة أن رونالدو لا يريد حتى التحدث مع فلورنتينو بيريز، وفقًا لما صرح به مصدر مقرب من اللاعب للصحيفة الإنجليزية، بعدما تجاهل الأخير وعوده له بتعديل الراتب الذي يحصل عليه، والذي بات أقل مما يحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق برشلونة الإسباني، ومما يحصل عليه البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى الرغم من رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في التعاقد مع اللاعب، الذي سبق وأن تولى تدريبه حينما كان مدربًا لفريق ريال مدريد، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النادي الإنجليزي طالبته بصرف النظر عن ضمه؛ نظرًا لتقدم عمره وتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

لذا فقد يكون رونالدو أقرب للانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية، حيث يرغب ريال مدريد في التخلص من جواده الذي تقدم به العمر والحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يرغب بدوره في العودة إلى الليجا الإسبانية عبر بوابة ريال مدريد، ولكن وجود رونالدو في صفوف الريال سيجعله الرجل الثاني في صفوف النادي الملكي، وهي العقبة التي تحول دون إتمام الصفقة.

وفي حالة رحيل رونالدو عن صفوف سانتياجو برنابيو، لن يمانع نيمار في الانتقال إلى ريال مدريد؛ من أجل أن يكون الرجل الأول في صفوف بطل أوروبا والنادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم، وهو ما يجعل فرصة وجود صفقة تبادلية بين الناديين كبيرة للغاية.