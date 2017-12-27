ريال مدريد يرغب في ضم إيكاردي.. واللاعب يرحب

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا يسعى للتخلص من مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق بعد تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف لفترات طويلة، رغم اعتماد زيدان عليه في تشكيلته الأساسية للميرنجي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان وهداف الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، بات ضمن أولويات المدير الفني الفرنسي للعملاق الأسباني ليحل مكان مواطنه.

ويسعى زيدان إلى التعاقد مع مهاجم قوي قادر على صناعة الفارق استعدادًا لرحيل بنزيما، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيفية بأقصى تقدير، ويعد إيكاردي أحد الأوراق المطروحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق الملكي في يناير المقبل.

وأكدت إكسبريس البريطانية، أن اللاعب الشاب صاحب الـ24عامًا، رحب بشدة باهتمام الريال بالتعاقد معه ورفض توقيع عقد جديد من النيراتزوري، على أمل أن يتقدم الريال بعرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة مع فتح باب الانتقالات في مطلع يناير.

وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب الأرجنتيني مع “الأفاعي” به شرط جزائي قيمته 110 ملايين يورو، فيما ينتظر الريال دخول مبلغ كبير إلى خزائنه نظير بيع نجميه الفرنسي كريم بنزيما، والويلزي جاريث بيل، ويسعى لاستغلال هذه الأموال في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

وتابعت إكسبريس: تسعى إدارة إنتر ميلان الإيطالي إلى توقيع عقد جديد للاعب لا يتضمن شروطا جزائية لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه، وبات المهاجم الأرجنتيني مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه اللافت للنظر خلال الموسم الجاري إلى جانب ما قدمه من عروض قوية الموسم المنصرم.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي أبدى رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، حيث أبدى الأسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت سابق رغبته في التعاقد مع اللاعب، إلا أن تمسك إنتر بخدماته حال دون انتقاله إلى ملعب “الاتحاد”.

ويأتي اهتمام زيدان بخدمات اللاعب في ظل الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق وتقويته بعد الأداء والنتائج المخيبة للآمال التي قدمها فريق العاصمة الأسبانية مدريد خلال الموسم الجاري في الدوري الأسباني والتي كان آخرها الخسارة على ملعبه ووسط أنصاره أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

ووفقًا للتقارير التي نشرتها الصحف العالمية خلال الآونة الأخيرة فإن الريال مهتم بقوة بتدعيم الشق الهجومي بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، إلى جانب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ووصيف هدافي الدوري الإنجليزي، وأخيرًا الأرجنتيني ماورو إيكاردي، هداف الدوري الإيطالي.