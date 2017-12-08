رغم رفض النقابات الطبية.. لجنة الصحة تقر «التأمين الصحي»

رغم إبداء نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة رفضهما الشديد لقانون التأمين الصحي، إلا أن لجنة الشؤون الصحية أعلنت موافقتها على مشروع القانون بصورة نهائية، ضاربة بكافة اعتراضات الأطباء والصيادلة عرض الحائط، حيث أعلنت اللجنة موافقتها نهائيًّا على مشروع قانون التأمين الصحي؛ ليتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحي هو هدية البرلمان للشعب المصري، خاصة أنه سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة، وأضاف العماري أن اللجنة ستعكف على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون؛ تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة في أسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة حاولت إصدار القانون منذ عام 2008، إلا أن الإرادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لإصداره.

وبالرغم من صدور ذلك القانون، إلا أن نقابة الأطباء كانت قد سجلت اعتراضها على مشروع قانون التأمين الصحي، ورأت أن تكلفة القانون باهظة بالنسبة للمصريين، وأوضحت أن مشروع القانون سيؤثر على جموع الشعب المصري، مطالبة بدراسة صياغته بكل دقة والاستماع لجميع الملاحظات؛ حتى يخرج بالصورة التي يدعم فيها المنظومة الصحية، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يقوم الطبيب بدفع 10 آلاف جنيه عند قيامه بترخيص عيادة و1000 جنيه عند تجديد الرخصة، ولم يتوقف الأمر على اعتراض نقابة الأطباء، بل أبدت نقابة الصيادلة اعتراضها أيضًا؛ بسبب إتاحة المشروع لهيئة التأمين إنشاء صيدليات تابعة للهيئة؛ مما اعتبرته نقابة الصيادلة ضربة في مقتل لأكثر من 70 ألف صيدلية في مصر، إلى جانب اعتراضها على فرض مبلغ 20 ألف جنيه عند ترخيص الصيدلية و1000 جنيه أيضًا عند تجديد الترخيص.

ورغم أن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة دعا إلى اجتماع طارئ لكافة ممثلي النقابات الطبية، مطالبًا بمخاطبة مجلس الوزارء لإعادة مناقشة قانون التأمين الصحي مرة أخرى، إلا أن لجنة الصحة أعلنت موافقتها على الصورة النهائية للقانون، الذي من المفترض أن يتم إقراره خلال الفترة القادمة.

وعلق الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق قائلاً إن هذا القانون غير مدروس بصورة كافية لاستخراجه الآن، ولم يتم وضع دراسة كاملة له من البداية، وهو ما عمل على تعطيل استخراجه أكثر من مرة، مضيفًا أن القانون إذا خرج بهذا الشكل، فلن يقوم بتغطية حاجة المصريين في العلاج، ولن يكون أملنا جميعًا، مؤكدًا أن استخراج تراخيص العيادات بـ10 آلاف جنيه مبلغ لا يتناسب مع الأطباء الشباب.

ويرى الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أن هذا المشروع لا يجوز تطبيقه؛ لأن به العديد من الشبهات غير الدستورية، وأبرزها محاربة الصيادلة، من خلال إعطاء أحقية لهيئة التأمين الصحي في إنشاء صيدليات تابعة للهيئة؛ مما يعتبره الصيادلة هجومًا ضاريًا على المهنة، وأضاف عبيد أن المبالغ التي حددها المشروع لإنشاء صيدليات وتجديد تراخيصها غير منطقية وتعجيزية أيضًا؛ لذا يجب أن تتكاتف كافة النقابات الطبية لرفض ذلك المشروع قبل تطبيقه فعليًّا.