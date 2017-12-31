ذعر مرضى الكبد من الألبومين المغشوش

أثار تحذير وزارة الصحة من وجود عقار ألبومين مغشوش في الأسواق، ذعر عدد كبير من المرضى، لاسيما أنهم يتناولوه باستمرار طيلة الفترة الماضية.

وأصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة البيان رقم 100 لعام 2017، حذرت فيه من انتشار عبوات من عقار هيومان ألبومين، الخاص بمرضى الكبد، مغشوشة في الأسواق، وطالبت بتحريز العبوات المدون عليها إنتاج شركة باكستر واستيراد شركة مالتي فارما، التشغيلات paaiq033، كما أوضح البيان أن سحب العينات المغشوشة جاء بناء على طلب الشركات المنتجة نفسها.

وأبدى عدد كبير من المرضى مخاوفهم من أثار تناول العقار طيلة الفترة الماضية، بعد علمهم أن هناك عبوات مغشوشة غزت الأسواق، حيث قال المريض عاصم عبدالله، إنه مصاب بفيروس سي والتليف الكبدي أيضًا، ويتناول عقار ألبومين بشكل مستمر بناء على إرشادات الأطباء، لكن بعد ما تردد من وجود عقار مغشوش في الأسواق لا يعلم العلاج المناسب، ويريد نشرة هل يتوقف عن العلاج أم يستمر في تناوله، فالأمر خطير، والوزارة حذرت فقط دون أن تضع أي حلول للمرضى الذين يتناولون العقار منذ أكثر من عام.

ويشارك مخاوف عاصم، مريضة تدعى سيدة مصطفى، التي أوضحت أنها تتناول العقار منذ فترة طويلة، ولا تعلم أنه مغشوش، قائلة لـ”البديل”: “واجهت أزمة كبيرة بعد اختفاء العقار من الصيدليات، مما اضطرني اللجوء إلى شرائه عبر صفحات الإنترنت بأضعاف سعره الأصلي، لكن قول إن العقار مغشوش، شيء مرعب، وجعلني أتوقف عن تناوله، ولا أعلم خطورة ذلك، فالأطباء أنفسهم في حيرة بعد الخبر المرعب”.

وكان المركز المصري للحق في الدواء، حذر منذ عدة أشهر من انتشار عقار ألبومين مغشوش في الأسواق، مؤكدًا على وجود عبوات مغشوشة غزت الأسواق، مما تسبب في وفاة أحد المرضى بالمنصورة.

وأوضح المركز أن العقار يباع في مخازن بمنطقة الهرم وأكتوبر وعلى شبكات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر ضد مخزن أدوية ثبت بيعها عبوات مغشوشة من العقار، تسببت في دخول المريض غيبوبة كبدية بسبب احتواء العبوة على مادة السافلون المطهرة.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد، وجود عقار ألبومين مغشوش بالأسواق منذ فترة ليست قليلة، موضحا أنه يتسبب في أعراض جانبية للمرضى تصل إلى حد الوفاة، مضيفا لـ”البديل”، أن نقص الأدوية في السوق يؤدي إلى تضاعف أسعارها أو ظهور الأدوية المغشوشة بالسوق السوداء، وللأسف، بعض مخازن الأدوية غير المرخصة تقسم عبوة ألبومين واحدة على أكثر من زجاجة، مع إضافة مواد أخرى مثل النشا والسافلون، ما يمثل خطورة على صحة المرضى.

وطالب عز العرب، المرضى بالتعامل مع الصيدليات فقط؛ لضمان سلامة الحصول على عقار سليم، خاصة أن إدارة التفتيش الصيدلي، تأخذ عينات لفحص الأدوية، وإذا تبين وجود مخالفات، سواء في تركيبة الأدوية أو الخواص الدوائية، يتم عمل منشور من قبل وزارة الصحة للصيدليات ويتم سحب العينات، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة على من يغش الأدوية، تصل إلى حد السجن المشدد.