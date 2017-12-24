ديلي ستار: صلاح يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، يرغب في استقدام الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد في أقرب وقت ممكن.

وبعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة السابقة وتصريح الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، حول رغبة النادي الملكي في ضم الفرعون المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإشادة زيدان بما يقدمه الجناح الطائر مع الريدز، جاءت اللحظة الفاصلة لتحرك مسؤولي الملكي نحو التعاقد مع صاحب الـ25عامًا.

صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أكدت، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن صلاح أبدى رغبته في الانتقال للعب تحت قيادة المدرب الفرنسي، ومنح وكيله الضوء الأخضر لإبلاغ ريال مدريد برغبته من أجل فتح خط مفاوضات بين مسؤولي الريال وليفربول، بشأن إمكانية انتقاله إلى برنابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن هداف الدوري الإنجليزي يرغب في مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، وتبقى فقط موافقة ناديه الحالي على رحيله، وسيكون المقابل المالي الذي سيدفعه الريال نظير ضم اللاعب المصري هو العامل الرئيسي في تحريك المياه الراكدة في صفقة صلاح.

وكانت صحيفة “ديلي ستار” قد كشفت في وقت سابق عن نية ريال مدريد في إبرام صفقة تبادلية مع ليفربول، بالحصول على خدمات الجناح المصري، إلى جانب دفع مبلغ من 30 إلى 40 مليون يورو، بجانب خدمات لوكاس فازكيز ونسبة من بيع اللاعب المستقبلي، بما يعني أن سعر صلاح سيتراوح بين 80 ألى 100 مليون يورو في حالة إتمام الصفقة.

وفي ظل الحفاظ على خدمات صلاح من قبل مسؤولي الريدز الساعين إلى بناء فريق قوي قادر على التتويج بالبطولات من جديد، وهو ما دفعهم لدفع مبالغ كبيرة خلال الآونة الأخيرة تعد هي الأكبر في تاريخ إنفاقات النادي، سواء في صفقة صلاح، أو الغيني نابي كيتا، يصبح انتقال الفرعون المتألق إلى ريال مدريد صعبًا.

فيما أشارت الديلي ستار إلى أن صلاح سيكون البديل الأمثل للويلزي جاريث بيل، الذي بات خارج حسابات «زيزو»؛ بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الميرنجي لفترات طويلة؛ بسبب كثرة الإصابات، واقتراب رحيله عن قلعة البرنابيو.

وبات الويلزي قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، والعودة مجددًا للعب في الدوري الإنجليزي، عبر بوابة مانشستر يونايتد، بعدما أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد والمدرب الأسبق لريال مدريد رغبته في ضم الجناح السريع.

رحيل جاريث بيل وتراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما وتذبذب مستوى كريستيانو رونالدو، خلال الفترة الأخيرة، كل هذا يعزز فرص صلاح في التواجد بملعب سانتياجو برنابيو، في ظل حاجة فريق العاصمة الكبيرة لتدعيم خطوطه الأمامية، ويعد صلاح أبرز الأوراق الموجودة على الساحة العالمية في الوقت الحالي في مركز الجناح الأيمن ومن أكثر اللاعبين إيجابية على المرمى.