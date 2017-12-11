«دورتموند» يقيل مدربه لسوء النتائج.. ويعين مدرب «كولن» رغم فشله

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميًّا عن إقالة مدربه بيتر بوش؛ بسبب تراجع النتائج، جاء ذلك بعد خسارة الفريق أمس أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث لعب بروسيا دورتموند 15 لقاء بالدوري، فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات، ليحتل المركز السابع في الدوري برصيد 22 نقطة.

وكشف النادي عن تولي بيتر شتوجر مدرب كولن المهمة بعقد يمتد حتى صيف يونيو 2018، بعد إقالة بوش الذي تولى المسؤولية لمدة ستة أشهر فقط، خرج فيها من دوري أبطال أوروبا، وكان قد حصل بوش على تصويت بالثقة من قبل مجلس إدارة دورتموند الشهر الماضي، ولكن مع الخسارة الأخيرة لم يتمكن المجلس من الإبقاء عليه.

وحقق دورتموند انطلاقة مثالية هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني مع بوش، حيث تربع على صدارة ترتيب المسابقة في البداية، قبل أن تتراجع نتائجه بشدة، ويعجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الثماني الأخيرة في البطولة، حيث تعادل أربع مرات، وخسر خمس مرات، إضافة إلى فشله في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع المسابقة مبكرًا.

وأوضح مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند أن سبب اختيار شتوجر للمهمة هو تطوير المدرب لفريق كولن الألماني الفترة الماضية.

وكان نادي كولن الألماني استغنى، الأسبوع الماضي، عن خدمات مدربه بيتر شتوجر بعد يوم من تعادله مع شالكه؛ ليستمر فى المركز الأخير بين فرق البطولة، ولم يحرز نادي كولن أي فوز في الدورى الألماني هذا الموسم، وحصل على ثلاث نقاط فقط بعد خوض 14 مباراة، رغم أنه احتل المركز الخامس في الموسم الماضي، وتأهل للعب على المستوى الأوروبي للمرة الأولى في 25 عامًا.

بيتر شتوجر من مواليد 11 إبريل 1966، لعب مع منتخب النمسا لكرة القدم في كأس العالم، وشارك في 65 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفًا، ولعب شتوجر في الدوري النمساوي لعدد من الفرق، منها لاسك لينز في سنة 1997–1998، ولعب 32 مباراة، أحرز فيها 5 أهداف، وفي 1988–1994 لعب لفريق أوستريا فيينا 181 مباراة، وأحرز 52 هدفًا، وفي 1994–1995 لعب لنادي تيرول أنسبروك 35 مباراة، وأحرز 6 أهداف، وفي عام 1995–1997 لعب لنادي رابيد فيينا 84 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا، وفي 2000–2002 لعب لنادي أدميرا فاكر مودلينج 47 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.