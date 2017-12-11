«حساسات أون لاين».. هل تنجح خطة الدولة في منع تلوث النيل بالصعيد؟

مرت عشرات السنين، وما زال نهر النيل الذي يشق محافظات مصر، يعاني تلوثًا كبيرًا على كافة الأصعدة، فما بين مخلفات المصانع العملاقة، والصرف الزراعي، وإلقاء المواد الملوثة من قبل المواطنين أنفسهم، تبين أن شريان الحياة المصري يواجه سلسلة من التلوثات الكبيرة التي تهدد صحة المواطنين، وظهر هذا جليًّا في إرتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة للأهالي، خاصة مرضى فيروس سي والفشل الكلوي.

ففي جنوب مصر بمحافظات الصعيد، نجد أن الإشكالية الأكبر ظهرت في ضخ نحو 9 مصانع كبيرة لمياهها الملوثة في قلب النيل مباشرة، تحت سمع وبصر المسؤولين، ورغم أن غالبيتها مصانع حكومية، إلا أن العثور على حل لإنهاء مشكلتها قد استغرق سنوات طويلة، إلى أن بدأت الدولة مؤخرًا خلال الشهور الأخيرة في إطلاق ما يسمى بـ”الحساسات الأون لاين”، وهي حساسات يتم وضعها على ضفاف نهر النيل بالقرب من المصانع المجاورة هناك، لرصد أية مخلفات أو انبعاثات مسربة إلى النيل، بعد أن تم عمل وحدات لمعالجة المياه المستهلكة بتلك المصانع.

وقال الدكتور محمد محمود رئيس الفرع الإقليمي لجهاز البيئة بقطاع شمال الصعيد، إن أبرز المشكلات التي عانى منها النيل طوال سنوات طويلة كانت تتركز في وجود 9 مصانع كبرى بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، من بينها 7 مصانع سكر وآخر للسماد، تقوم بصرف مياه ملوثة في النيل، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، من خلال المصارف التي ينتهي بها المطاف أيضًا بالصب في النيل، حيث كان من المفترض أن يتم إدخال مياه التبريد لتلك المصانع عبر خطوط وعودتها مرة أخرى للنيل دون أي تلوث أو اختلاط مع مياه الصرف الصناعي، ولكن كان يحدث عكس ذلك، وتختلط المياه مع بعضها بعضًا، وعليه تم توجيه الإنذارات لتلك المصانع، إلى أن قامت جميعها بعمل وحدات معالجة للمياه، وآخر تلك المصانع الجاري تركيب وحدة كبيرة بها هو مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.

وأضاف محمود لـ”البديل” أن الخطوة الحقيقية التي تتم بها مراقبة المصانع وحدود النيل بالمحافظات لضمان عدم تلوثه مرة أخرى هي تركيب “حساسات أون لاين” بمخارج المياه من المصانع التي تصب في النيل؛ لقياس مدى تلوثها من عدمه، ويتم مراقبة ذلك بشبكة قومية متصلة ببعضها عبر الإنترنت، وفور العثور على أية انبعاثات يتم التوجه سريعًا إلى المكان المخالف والعمل على حل المشكلة، مشيرًا إلى أن تلك هي الوسيلة الأفضل لمراقبة تلك المصادر التي كانت تلعب دورًا كبيرًا في تلويث النيل لفترات طويلة.

وأكد محمود أن تلك الحساسات موجودة فقط حاليًّا في محافظات الصعيد، حيث تسعى الدولة متمثلة في وزارة البيئة في حل المشكلة من جذورها وبتسلسل مجرى المياه، والذي يأتي من جنوب مصر لشمالها، ثم يتفرع لمحافظات مختلفة.

كما كشف رئيس الفرع الإقليمي لجهاز البيئة بقطاع شمال الصعيد عن وجود ما يسمى بالمعامل المتنقلة، وهي عبارة عن سيارة مجهزة بأجهزة تحاليل دقيقة؛ لأخذ عينات من المياه من مناطق متفرقة، وتقوم بتحليلها فورًا بدلًا من أخذ العينات الى المعامل المركزية، الأمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً في بعض الأوقات، خاصة أثناء حدوث سيول وتلوث مياه محطات المياه والنيل.

في سياق متصل أوضح الدكتور أحمد علي موظف سابق بإدارة حماية النيل بالمنيا أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لمراقبة مصادر تلوث النيل تعد غاية في الأهمية، ولكن الأزمة الحقيقية من وجهة نظره تتمثل في المصارف التي تصرف مياهها الملوثة مباشرة في النيل، ومنها على سبيل المثال مصرف المحيط بمحافظة المنيا، والذي يمر على أكثر من 60 قرية، وعدد من المصانع غالبيتها تصرف مخلفاتها به، وتصب في النيل مباشرة، مشيرًا الى أن متابعة تلك المصارف غاية في الصعوبة، والحل الأمثل هو أن يتم تغطيتها.

وأضاف علي أن قياس نسبة الانبعاثات الخارجة من المصانع بزمام ضفة النيل للمجاورة لتلك المصانع قد يكون سهلاً، ولكنه أيضًا ليس حلاًّ نهائيًّا؛ فمن الممكن أن تفوم المصانع بعمل وصولات أخرى أو نقل مخلفاتها بوسائل جديدة، مشددًا على الرقابة الحقيقية من خلال قيام كافة المصانع بعمل وحدات معالجة بداخلها، وفي نفس الوقت يعود عليها بالاستفادة من بعض المواد التي تخرج من تلك الوحدات، ويمكن تصديرها.

وكانت تقارير حكومية قد كشفت العام الماضي عن وجود 77 مصرفًا في جنوب مصر تلوث النيل، غالبيتها بمحافظات الصعيد، من بينها 30 مصرفًا بمحافظة أسوان، و4 مصارف بمحافظة الأقصر، و12 مصرفًا بمحافظة قنا، و4 مصارف بمحافظة سوهاج، و8 مصارف بمحافظة أسيوط، و10 مصارف بمحافظة المنيا، و4 مصارف بمحافظة بني سويف، و3 بالجيزة، بالإضافة إلى 5 مصارف بالوحه البحري، منها مصرف بالمنوفية، و2 بالبحيرة، و2 بالغربية.