جريزمان وديبالا يشعلان موسم الانتقالات الشتوية

ينتظر سوق الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل، عقد صفقات من العيار الثقيل، في ظل الرغبة الكبيرة لدى كبار القارة العجوز في تدعيم صفوفهم لمقارعة أندية المال، حيث كشفت وسائل الإعلام الأوروبية عن وجود مفاوضات من قبل مسؤولي برشلونة الإسباني مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن النادي الكتالوني يتحرك في الخفاء من أجل تخليص صفقة المهاجم الفرنسي وهو ما يعرض النادي لعقوبات صارمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي تنص قوانينه على عدم السماح للأندية بالدخول في مفاوضات مع اللاعبين الساري عقودهم مع أنديتهم لأكثر من موسم دون الرجوع لأنديتهم.

ويمتد عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه، مما يجعل البارسا مهددا بعقوبات في حالة ثبت تورطه في مفاوضات مع اللاعب الذي أكد أن النادي اتصل به هو وأسرته خلال الفترة الماضية، وبعيدًا عن جريزمان، أكدت “ميرور” أن الفريق الكتالوني لايزال متمسك بفكرة ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي.

ويأمل برشلونة في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل بعد رحيل نجمه نيمار دا سيلفا، إلى صفوف باريس سان جيرمان، واقتراب رحيل قائده أندريس أنيستا، إلى الدوري الأمريكي أو القطري لملازمة صديقة السابق تشافي هيرنانديز، في صفوف السد القطري.

كما أكدت الصحيفة، أن علاقة الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، باتت متوترة للغاية مع إدارة ناديه، ويبحث له وكيله عن عرض للرحيل عن قلعة “يوفنتوس أرينا” خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن وكيل اللاعب تواجد في العاصمة الفرنسية باريس لبحث انتقال موكله إلى صفوف باريس سان جيرمان ليكون ديبالا بديلًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي ترددت أنباء عن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وشددت “ميرور” على أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتم بضم اللاعب وأن مسؤولي اليونايتد فتحوا خط المفاوضات مع نظرائهم في إيطاليا من أجل بحث انتقال الدولي الأرجنتيني إلى ملعب “أولد ترافورد” خلال فترة الانتقالات المقبلة.