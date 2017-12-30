جدول مباريات السبت محليا وأوروبيا

يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، والبداية من الدوري المصري حيث تقام 4 مباريات ضمن الجولة السادسة عشر، يأتي في مقدمتها مواجهة الأسيوطي سبورت والزمالك، في الثالثة إلا ربع مساءً، على ملعب “أسمنت أسيوط”.

يدخل الأسيوطي سبورت صاحب الضيافة في موقعة اليوم، المباراة ولديه في جبعته 19 نقطة يحتل بها المرتبة التاسعة في جدول الترتيب، بينما يدخل الزمالك المباراة ولديه 25 نقطة يحتل بها المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المرتبة الثالثة، وتبقى للزمالك مباراة مؤجلة لم يخضها بعد.

يدير اللقاء محمود عاشور، حكما للساحة، يعاونه أحمد حسام طه، وأحمد توفيق طلب، وعاطف العفي، (حكم رابع، وكل من محمد حسن وحسام الجلاد (حكم خامس).

يدخل الفريقان اللقاء ولديهما رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الـ3، الأسيوطي من أجل مواصلة عروضه الطيبة التي يقدمها خلال الموسم الجاري والتقدم بعض المراكز في جدول الترتيب، في المقابل ستكون مواجهة الأسيوطي على ملعبه صعبة للغاية على صاحب الرداء الأبيض الساعي إلى تحقيق الانتصار من أجل تقليص الفارق مع الأهلي والإسماعيلي المتصارعين على صدارة جدول الترتيب.

وفي نفس التوقيت، يستضيف فريق الداخلية صاحب المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، فريق سموحة صاحب المرتبة السادسة برصيد 22 نقطة، ويحل فريق طلائع الجيش صاحب المركز الـ13 في الخامسة مساءً، ضيفًا على المقاولون العرب صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة، وفي ختام مباريات الليلة يستضيف الإنتاج الحربي صاحب المركز الـ10 برصيد 19 نقطة في السابعة والنصف مساءً، فريق وادي دجلة صاحب المرتبة الـ15 برصيد 15 نقطة.

كما تقام عدة مباريات مهمة اليوم، أيضا في الدوريات الأوروبية المختلفة:

تقام مساء السبت 7 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” وتأتي في مقدمة تلك المواجهات قمة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الجناج المصري محمد صلاح، وليستر سيتي حامل لقب النسخة قبل الأخيرة من البطولة، والتي تقام على ملعب “انفليد” معقل ليفربول في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل ليفربول المدعوم بعاملي الملعب والجمهور اللقاء ولديه 38 نقطة يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويأمل محمد صلاح، في استعادة ذاكرة التهديف التي غابت عنه في الجولة الأخيرة أمام سوانزي سيتي، من أجل تقليص فارق الثلاثة أهداف مع هاري كين، متصدر هدافي البريميرليج برصيد 18 هدفا.

وفي مباراة أخرى تقام في نفس التوقيت يحل فريق ستوك سيتي الذي يلعب له الجناح المصري رمضان صبحي، في الخامسة مساءً، ضيفًا على فريق تشيلسي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، في المباراة التي تقام على ملعب “ستامفورد بريدج”.

يحتل تشيلسي صاحب الضيافة المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق ستوك سيتي المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى رمضان صبحي، إلى قيادة فريقه للعودة من عاصمة الضباب بنتيجة إيجابية تحسن من موقفه في جدول الترتيب، والاستمرار في هز شباك المنافسين بعدما تمكن من زيارة شباك وست بروميتش ألبيون وهيدير سفيلد تاون في آخر مباراتين.

جدول مباريات الليلة

الدوري الإنجليزي

5.00 تشيلسي : ستوك سيتي

5.00 ليفربول : ليستر سيتي

5.00 نيوكاسل يونايتد : برايتون

5.00 واتفورد : سوانزي سيتي

5.00 هيديرسفيلد تاون : بيرنلي

5.00 بورنموث : إيفرتون

7.30 مانشستر يونايتد : ساوثهامتون

الدوري الإيطالي

1.30 فيورنتينا : ميلان

4.00 أتلانتا : كالياري

4.00 بولونيا : أودينيزي

4.00 روما : ساسولو

4.00 تورينو : جنوى

4.00 سامبدوريا : سبال

4.00 بينفينتو : كييفو فيرونا

7.00 إنتر ميلان : لاتسيو

9.45 هيلاس فيرونا : يوفنتوس