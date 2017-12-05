توقعات قراء فرانس فوتبول للعرب في المونديال

حرصت جريدة “فرانس فوتبول” الفرنسية المتخصصة في كرة القدم، على إجراء استفتاء لزوارها حول حظوظ المنتخبات المشاركة في المونديال، ومن يرشحون للتأهل عن كل مجموعة لدور الستة عشر.

ويشارك العرب في النسخة المقبلة التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو من عام 2018 بأربعة منتخبات من أصل 32 منتخبا ينافس على اللقب العالمي.

وتأمل الجماهير العربية في تحقيق منتخباتها الوطنية نتائج جيدة خصوصًا بعد غياب الرباعي العربي (مصر والسعودية والمغرب وتونس) عن المشاركة في المونديال لسنوات طويلة.

ورشح زوار الموقع الفرنسي الشهير أوروجواي وروسيا للتأهل عن المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر والسعودية، وحصلت أوروجواي على 71% من أصوات المشاركين في الاستفتاء تليها روسيا بـ24% من الأصوات وجاءت مصر في المرتبة الثالثة برصيد 5% ولم تحصل السعودية على أي صوت.

فيما حصدت إسبانيا نصيب الأسد من أصوات المشاركين في الاستفتاء في المجموعة الثانية التي تضم البرتغال وإيران والمغرب، وجاءت في المرتبة الأولى برصيد 84% من الأصوات، يليها البرتغال برصيد 12%، والمغرب في المركز الثالث بـ4%، وإيران في المركز الأخير بدون أي صوت.

وفي المجموعة الثالثة اتفق الجميع على أن الديوك الفرنسية ستكون أبرز المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة التي تضم أستراليا وبيرو والدنمارك، وجاءت فرنسا في المركز الأول برصيد 92%، والدنمارك ثانيًا بـ5%، وبيرو ثالثًا بـ3%، وأستراليا أخيرًا بـ1%.

وعلى الرغم من سقوط الأرجنتين أمام النسور النيجيرية منذ عدة أيام فإنها باتت مرشحة بقوة من وجهة نظر المشاركين في الاستفتاء عن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا وأيسلندا ونيجيريا، وحاز التانجو الأرجنتيني على ثقة المشاركين في الاستفتاء بـ66% من الأصوات، وجاءت كرواتيا في المرتبة الثانية برصيد 29%، ونيجيريا ثالثًا بـ3%، وأخيرًا أيسلندا بـ2%.

وفي المجموعة الخامسة لا صوت يعلو فوق صوت البرازيل، حيث حصدت 97% من الأصوات يليها سويسرا بـ2%، وتقاسمت كوستاريكا وصربيا الـ1% المتبقي.

لم يختلف الأمر كثيرًا في المجموعة السادسة التي ضمت ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، حيث هيمنت بطلة العالم على التصويت وحصدت 97% من الأصوات، مقابل 1% للمكسيك ومثله للسويد، وخرجت كوريا الجنوبية في المرتبة الأخيرة خالية الوفاض.

وفي المجموعة السابعة التي يتواجد بها المنتخب العربي التونسي يرى زوار الفرانس فوتبول أن فرص المنتخب البلجيكي أقوى من نظيره الإنجليزي حيث حاز البلجيك على ثقة القراء ومنحوه 68% من أصواتهم، فيما حل الإنجليز في المرتبة الثانية برصيد 30%، وجاءت تونس في المرتبة الثالثة بـ1%، وبنما في المركز الأخير حيث لم تحصد أي أصوات.

وأخيرًا مع المجموعة الثامنة التي ضمت بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان، يرى زوار الفرانس فوتبول أن المجموعة متوازنة حيث حصدت كولومبيا 52% من الأصوات، يليها بولندا بـ34%، وجاءت إيسلندا ثالثًا برصيد 11%، واليابان بـ3%.