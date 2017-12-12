تمسكت بحل الدولتين.. أوروبا تصيب نتنياهو بخيبة أمل

منذ أن اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره المثير للجدل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، صبت العديد من الدول الأوروبية حكومات وشعوبًا، جام غضبها على إسرائيل وأمريكا، واتخذت هذه الدول مواقف قوية رافضة ومعادية للكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع الصهاينة إلى القيام بجولات لمحاولة انتزاع شرعية أوروبية للقرار الأمريكي.

محاولات استمالة إسرائيلية

استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، جولة أوروبية بزيارة فرنسا ولقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، مستغلًا علاقات الصداقة بينهما، وفق ما وصفها نتنياهو، وتهدف الجولة في الأساس إلى جمع التأييد لخطوة الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولات إقناع الدول الأوروبية بأن تحذو حذو أمريكا وتنقل سفاراتها إلى القدس، لانتزاع اعتراف أوروبي أمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، أو على الأقل كسر العزلة الدولية التي قد يفرضها القرار الأمريكي على واشنطن وتل أبيب.

بدعوة من نتنياهو، ودعم من وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكوفيتشيوس، عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الإثنين، حيث أعاد رئيس الوزراء الصهيوني محاولاته لإقناع قادة الدول الأوروبية بقبول القرار الأمريكي، واستبق الاجتماع بالتأكيد على أن “قرار الرئيس ترامب لا يمنع السلام، إنه يجعل السلام ممكنًا لأن الاعتراف بالواقع هو جوهر السلام، إنه أساس السلام”، وفق زعمه.

خلافات تستعر

العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ليست على ما يرام بشكل كامل، حيث يدين الاتحاد بشكل مستمر محاولات التهويد وخطط الاستيطان التي تنفذها إسرائيل بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية، ويفرض عليها وضع ملصقات على المنتجات القادمة من المستوطنات، الأمر الذي أثار خلافات كبيرة بين الطرفين، ليأتي قرار ترامب ويصب المزيد من الزيت على نار الخلافات، ومن هنا تأتي زيارة نتنياهو إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الرفض الجماعي الأوروبي للقرار الأمريكي حيث وجهت العديد من الدول الأوروبية سهام انتقاداتها إلى إسرائيل وأمريكا، رافضة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة على تمسكها بحل الدولتين، وهو الموقف الذي أجمعت عليه معظم الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد.

الانتقادات اللاذعه التي وجهتها معظم الدول الأوروبية إلى إسرائيل، دفعت نتانياهو إلى اتهام أوروبا بـ”النفاق”، قائلا: “أنا أحترم أوروبا، ولكن أنا لست على استعداد لقبول مواقف ذات معايير مزدوجة، أسمع أصواتا تندد بالإعلان التاريخي للرئيس ترامب، ولكني لم أسمع أي إدانة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل والتحريض الرهيب ضدنا، لن أقبل هذا النفاق، وكالمعتاد، حتى في هذا المحفل الهام، سأمثل حقيقة إسرائيل دون خوف”، لكن الأخذ والرد بين الطرفين دفع نتنياهو إلى التعجيل بزيارة القارة العجوز لكسر الجمود الذي يتضاعف هناك.

نتنياهو يفشل في مهمته

على الرغم من محاولات الاستمالة التي اتبعها نتنياهو باستخدام مختلف الطرق، تارة بتصوير عملية نقل السفارات على أنها أولى خطوات السلام في الشرق الأوسط، وتارة أخرى بتضخيم خطر الفزاعة الإيرانية وأن القرارات الأمريكية الصهيونية هي الحامية من هذا الخطر، إلا أن نتائج هذه المحاولات لم تخرج بالشكل الذي كان يأمله نتنياهو، فخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي، أعرب ماكرون مجددًا عن رفضه للقرار الأمريكي، وتمسكه بحل الدولتين، وطالب نتنياهو بالقيام بمبادرات شجاعة حيال الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي، وإتاحة استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني، وقال ماكرون: “هذه المبادرات يفترض أن يكون على رأسها تجميد الاستيطان وإجراءات ثقة حيال السلطة الفلسطينية”، وجدد ماكرون التأكيد على أن “إعلان ترامب يخالف القانون الدولي ويشكل خطرًا على عملية السلام”، مؤكدًا: هذا الأمر يتم من خلال المفاوضات، وفرنسا ستدعم أي مبادرة لتحقيق ذلك.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنّ الاتحاد الأوروبي لن يقدم شيكًا على بياض لخطة ترامب غير المرئية للسلام، وحث لودريان، واشنطن للكشف عما يتم إعداده بواسطة مبعوث ترامب لدى الشرق الأوسط جاسون غرينبلات، وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

في ذات الإطار، لم يبد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أي مرونة في مواقفهم أو مجامله لضيفهم الصهيوني، فبعد اجتماع استمر لساعات مع نتنياهو، عبروا عن رفضهم الشديد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مثلما فعلت واشنطن، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، إن الاتحاد سيواصل الالتزام بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إضافة إلى توافق الآراء الدولي بشأن القدس، وأضافت موغيريني: أعلم أن رئيس الوزراء نتنياهو ذكر مرتين أنه يتوقع أن آخرين سوف يسيرون على نهج قرار ترامب الخاص بنقل السفارة إلى القدس، لكن يمكنه الاحتفاظ بتوقعاته بالنسبة للآخرين، لأنه من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، هذه الخطوة لن تأتي.

في الوقت نفسه طالبت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نتانياهو بدفع تعويضات بعد تدمير إسرائيل البنى التحتية في الضفة الغربية، كانت مخصصة “لمجتمعات فلسطينية ضعيفة” وممولة من الاتحاد الأوروبي أو دول أعضاء فيه، حيث تحدث بعض النواب الأوروبيين عن فاتورة بقيمة 1.2 مليون يورو لمدارس وصهاريج مياه وأنظمة كهربائية ومنشآت أخرى دمرتها إسرائيل عمدًا أو صادرتها في إطار الأعمال العدائية العسكرية وفي انتهاك للحق الإنساني الدولي.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم، أن الاتحاد الأوروبي جدّد موقفه الرافض لقرار الولايات المتحدة، وأضافت في ختام لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل مع نتنياهو: أعتقد أن إسرائيل شعرت بقوتها من هذا القرار، ومع ذلك نلفت النظر إلى أننا نتمسك بما نعتبره أكثر واقعية، حل للقضية يقوم على مبدأ الدولتين وتقديم المساعدة للطرفين بغية إجراء الحوار، إلا أنه الآن من الصعب فهم مستقبل سير هذه العملية.

يبدو أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني لم ييأس على الرغم من إبداء الدول الأوروبية مواقف حازمة بشأن المحاولات الإسرائيلي جر القارة العجوز إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث أعرب في نهاية جولته في محاولة جديدة لاستدراج الاتحاد الأوروبي لتبني الموقف الأمريكي، عن اعتقاده بأنه “رغم أننا لم نصل إلى اتفاق بعد، فإن ذلك سيحدث في المستقبل، أعتقد أن جميع، أو بعض الدول الأوروبية ستنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتتعاون معنا بقوة من أجل الأمن والرخاء”.