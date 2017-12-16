تعرف على جدول مباريات السبت في البطولات المختلفة

تقام مساء اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في الدوريات والبطولات المختلفة تأتي في مقدمتها قمة ريال مدريد الإسباني وجريميو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية، ومانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير، بالدوري الإنجليزي.

كأس العالم للأندية.. لقب جديد ينتظر الريال

يحتضن ملعب “مدينة زايد” في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ختام منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها الإمارات في الفترة من السادس وحتى السادس عشر من الشهر الجاري، حيث يتنافس ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا مع جريميو البرازيلي بطل الليبرتادوريس، على لقب البطولة، ويسبق المباراة النهائية لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ويتنافس عليه الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف.

الدوري الإنجليزي

تقام مساء اليوم 7 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” تأتي في مقدمتها قمة مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وتوتنهام هوتسبير صاحب المرتبة الرابعة برصيد 31 نقطة، التي تقام في السابعة والنصف مساءً على ملعب “الاتحاد” معقل المان سيتي، وتنتظر الجماهير المصرية عند دقات الخامسة مساءً مواجهتين تجمعان أرسنال الذي يلعب بين صفوفه محمد النني، ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب ستوك سيتي الذي يلعب بين صفوفه رمضان صبحي ووست هام يونايتد.

وإليكم جدول مباريات اليوم بالبريميرليج

2.30 ليستر سيتي : كريستال بالاس

5.00 ارسنال : نيوكاسل يونايتد

5.00 تشيلسي : ساوثهامتون

5.00 واتفورد : هيديرسفيلد تاون

5.00 ستوك سيتي : وست هام يونايتد

5.00 برايتون : بيرنلي

7.30 مانشستر سيتي : توتنهام هوتسبير

الدوري الإسباني

5.15 أتيتك بيلباو : ريال سوسييداد

7.30 إيبار : فالنسيا

9.45 أتلتيكو مدريد : ديبورتيفو ألافيس

الدوري الإيطالي

4.00 إنتر ميلان : أودينيزي

7.00 تورينو : نابولي

9.45 روما : كالياري

الدوري الألماني

4.30 فيردر بريمن : ماينز

4.30 أينتراخت فرانكفورت : شالكه

4.30 كولن : فولفسبورج

4.30 شتوتجارت : بايرن ميونيخ

4.30 أوجسبورج : فرايبورج

7.30 بوروسيا دورتموند : هوفنهايم

الدوري الفرنسي

6.00 رين : باريس سان جيرمان

9.00 تروا : أميان

9.00 مونبيليه : ميتز

9.00 ستراسبورج : تولوز

9.00 كان : جانجون

9.00 ديجون : ليل

وبعيدًا عن الدوريات الخمسة الكبرى يخوض سبورتينج براجا، الذي يلعب له المهاجم الدولي المصري أحمد حسن “كوكا” في العاشرة والنصف مساءً، مواجهة أمام بيلينينسيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري البرتغالي.

وفي الواحدة ظهرًا يحل فريق قاسم باشا الذي يلعب له الجناح الدولي محمود حسن “تريزيجيه” ضيفًا على جينتشلاربيرليجي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري التركي.

ويلعب فريق اتروميتوس الذي يضم بين صفوفه لاعب الوسط المصري الدولي عمرو وردة، في الثالثة مساءً أمام كيرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري اليوناني لكرة القدم.