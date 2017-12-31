تعرف على أبرز نتائج الدور السادس عشر بالدوري المصري

أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017/2018، ولم تشهد منافسات هذه الجولة أي مفاجآت، باستثناء رحيل الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق الإسماعيلي بشكل مفاجئ، عقب مباراة فريقه أمام الرجاء، والتي انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 5/صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الإسماعيلية».

ورفع دراويش الكرة المصرية رصيدهم بهذا الانتصار إلى 37 نقطة، يحل بها صدارة جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه، بينما توقف رصيد الرجاء ممثل محافظة مرسى مطروح بهذه الهزيمة عند 8 نقاط، يتذيل بها جدول الترتيب.

وبقي الشغل الشاغل لدى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي البحث عن مدير فني جديد يخلف سيباستيان ديسابر، الذي رحل من أجل تولي مهمة تدريب منتخب أوغندا، وفي المقابل تعيش جماهير الأندية المنافسة للدراويش نشوة كبيرة عقب رحيل المدرب الفرنسي، حيث يتوقعون أن يؤثر ذلك على مسيرة الفريق الناجحة في الدوري.

ومن الإسماعيلي متصدر الترتيب إلى الأهلي الوصيف، الذي انتفض عقب التعثر الأخير أمام دجلة في الجولة الخامسة عشرة، وحقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه بتروجيب، بنتيجة 3/صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

انتهى شوط اللقاء الأول بين المارد الأحمر والفريق البترولي بالتعادل السلبي، في شوط لم يكن جيدًا من الجانبين، تغير أداء الأهلي كثيرًا خلال النصف الثاني من المباراة، بعد التغييرات التي أجراها حسام البدري، المدير الفني للفريق، والتي أحدثت طفره على صعيد الأداء، ومكنته من تسجيل ثلاثية عن طريق عبد الله السعيد الذي أحرز هدفين، ووليد سليمان هدفًا.

الانتصار رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة؛ ليقلص الفارق مع الإسماعيلي إلى 4 نقاط، ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان، يضعه الفوز بهما على قمة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الإسماعيلي، وتوقف رصيد بتروجيت بهذه الهزيمة عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارًا مثيرًا على ضيفه طنطا، بنتيجة 6/3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «برج العرب»؛ ليرتفع رصيد المصري بهذا الانتصار إلى 30 نقطة، يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

ومن مواجهة المصري وطنطا المثيرة إلى الزمالك، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي على حساب فريق الأسيوطي سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أسمنت أسيوط»، وبات الزمالك يمشي بخطى ثابتة نحو الاقتراب من الإسماعيلي المتصدر والأهلي وصيف الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد الأسيوطي بهذه الخسارة عند 19 نقطة في المرتبة العاشرة.

وجاءت باقي نتائج الجولة السادسة عشرة على النحو التالي:

تعادل إنبي والنصر؛ ليرتفع رصيد الأول إلى 25 نقطة في المركز الخامس، ويرتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه مصر المقاصة، بنتيجة 2/2، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل الداخلية صاحب الضيافة مع سموحة بدون أهداف؛ لتضاف نقطة في رصيد كليهما، ويصبح الداخلية له من النقاط 18 في المركز الثاني عشر، ويرتفع رصيد سموحة إلى 23 نقطة في المرتبة السادسة، وحقق فريق طلائع الجيش انتصارًا على المقاولون العرب، بنتيجة 2/صفر، ليرفع الفريق العسكري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتوقف رصيد ذئاب الجبل عند 22 نقطة في المركز السابع، وفي آخر مواجهات هذه الجولة حقق الإنتاج الحربي انتصارًا على وادي دجلة، بنتيجة 2/صفر، ليصبح لدى الفريق العسكري 22 نقطة في جعبته، يحتل بها المرتبة الثامنة، ويتوقف رصيد دجلة عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.