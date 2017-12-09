بعد واقعة كفر الشيخ.. إلى أين ينتهي مصير الجلسات العرفية؟

“تهجير عائلة السخاوي، مع إمهالهم 6 أشهر لتنفيذ عملية التهجير، وتغريمهم 2 مليون جنيه، ومنع دخول العائلة القرية”.. بهذه الأحكام انتهت إحدى الجلسات العرفية بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، عقب مقتل شخصين من عائلة زيان على يد بعض أفرد عائلة السخاوي؛ لتكون هذه الأحكام حلاًّ لمشكلة استمرت عدة أشهر، وذلك وسط حضور مكثف للقيادات الأمنية بالمحافظة.

لكن تسببت هذه الواقعة في فتح ملف الأحكام العرفية مرة أخرى داخل مجلس النواب، حيث أعلن النائب محمد أبو حامد عن انتهائه من مشروع قانون يحظر اللجوء إلى الجلسات العرفية أو تنفيذ أحكمها، مؤكدًا أن أغلب هذه الأحكام تتم بمخالفة الدستور، الذي نص على عدم التهجير، وأن القضاء هو جهة الفصل الوحيدة في النزاعات، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تشمل جميع أفراد العائلة، وهي كارثة؛ فلا يمكن أن تعاقب عائلة بأكملها لمجرد أن ارتكب أحد أفرادها خطأ أو جريمة ما.

وأضاف أبو حامد في تصريحات لـ”البديل” أن مشروع القانون يتضمن من 14 إلى 17 مادة، ويضع عقوبة بالحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، في حالة اللجوء إلى التحكيم العرفي لحل المشاكل والنزاعات، مشيرًا إلى أن سبب وضع مشروع القانون هو حدوث عشرات الوقائع التي انتهت بالجلسات العرفية، وكان هناك ظلم وانتهاء لحقوق المواطنين، وتابع أبو حامد أن القانون والدستور هما الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات وليست الجلسات العرفية التي أصبحت تنتشر بشكل مريب، تطلَّبَ إيجاد حل للتعامل معها، مؤكدًا أن القانون سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الجاري، حيث لقي ترحيبًا كبيرًا من النواب.

في نفس السياق شنت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان هجومًا على الجلسات العرفية، مشيرة إلى أنها تهدر الحقوق، وتعد انتهاء لدولة القانون، مضيفة أن الحقوق تضيع بسبب هذه الجلسات، وأن محافظات الصعيد والأقاليم هي أكثر المناطق التي تعتمد عليها في حل المشاكل؛ لذلك لا بد أن تكون هناك وقفة لهذه الطريقة في حل النزاعات، مؤكدة أنها داعمة لأي قانون يضع حلاًّ لهذه الظاهرة.

على الجانب الآخر أكد النائب محمود الكومي أنه لا يمكن حظر الجلسات العرفية بهذه السهولة؛ حيث هناك بلاد وقري تكون فيها الجلسات العرفية هي الطريقة الوحيدة لحل المشاكل والنزاعات، وفكرة أن تجرم هذه الطريقة في حل المشاكل لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لها بديل في القرى والأرياف.

ومن الناحية الدستورية قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن الجلسات العرفية أحد مصادر تشريع القوانين ومعتد بها من جانب الدستور؛ حيث يعد العرف مدًّا تشريعيًّا مهمًّا، وفكرة أن يكون هناك مشروع قانون يحظر اللجوء إلى هذه الجلسات لن تكون لها أي فائدة، مؤكدًا أنه إذا صدر القانون من البرلمان، فلن يكون له أي جدوى على أرض الواقع؛ حيث إن الجلسات العرفية نظام موجود منذ قرون، ولن يتم إلغاؤها بهذه السهولة.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ”البديل” أن مؤسسات الدولة تعترف بهذه الطريقة في فض المنازعات، ويحضر الجلسات العرفية مسؤولون رسميون بالدولة، كالمحافظين والقيادات الأمنية، وفي بعض الأوقات يكون هناك نواب من البرلمان؛ لذلك فهي وسيلة رسمية لحل الخلافات والمشاكل لدي الكثير من المواطنين في المحافظات المختلفة في ظل البطء الذي يسيطر على القضاء المصري في إصدار الأحكام.