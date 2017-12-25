بعد فشل الشامي.. الأهلي يُعيد التفكير في أحمد الصالح

أكد حسام الحطيني وكيل المدافع السوري أحمد الصالح، المحترف ضمن صفوف فريق هينان جيانيي الصيني، أن النادي الأهلي مهتم بموكله.

وقال الحطيني في تصريحات تليفزيونية، إن المارد الأحمر يرغب في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا لمدة 5 مواسم مقبلة، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن قرار الاتحاد المصري الذي ينص على عدم توقيع عقد يمتد لأكثر من موسمين مع اللاعبين السوريين تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

وسبق للنادي الأهلي الدخول في مفاوضات لضم المدافع الدولي للمنتخب السوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المقابل المالي الذي طلبه نادي هينان جيانيي الصيني حال دون إتمام الصفقة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع اللاعب السوري لمدة 5 مواسم من أجل بث الاستقرار داخل الفريق الأحمر وهو ما جعل إدارة الفريق ترجئ البت في ضم اللاعب في الوقت الحالي إلى حين الوصول إلى حل في قرار الجبلاية بخصوص بند العامين.

وأعاد حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي التفكير في ضم المدافع السوري، بعدما بات أحمد حجازي، خارج حساباته عقب تفعيل فريقه الإنجليزي وست بروميتش ألبيون بند الشراء النهائي ليصبح اللاعب أساسيا في الفريق، إلى جانب الإصابات المتكررة التي ضربت الثنائي سعد الدين سمير ورامي ربيعة، بالإضافة إلى تقدم عمر محمد نجيب، وعدم اقتناع البدري بالمدافع السوري عبدالله الشامي، الذي لم يدخل التشكيل الرسمي للأهلي منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرى حسام البدري، في أحمد الصالح، الذي سيتعامل معاملة اللاعب المصري في قائمة الفريق، أفضل من يعوض رحيل أحمد حجازي، نظرًا لما يمتلكه من خبرات طويلة جعلته ينتقل إلى الدوري الصيني الذي يعد واحدًا من أقوى الدوريات الآسيوية في الوقت الحالي.

ويعاني الأهلي خلال الآونة الأخيرة من نقص المدافعين مما دفع حسام البدري، إلى الدفع بأيمن أشرف، الظهير الأيسر ومحمد هاني، الظهير الأيمن للعب في مركز المساك لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق.