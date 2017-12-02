بعد توقف عامين.. طلاب الجامعات يبدأون انتخابات «لا تدعو للتفاؤل»

بعد غياب عامين، عادت عجلة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للدوران، إذ بدأت قبل يومين، وتنتهي بإعلان أسماء الفائزين في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ورغم عودة الانتخابات وفرحة الطلاب باستئناف النشاط، فقد قوبل الجدول الزمني المحدد لإجراء العملية الانتخابية بعدد من الاعتراضات بسبب ضيق الوقت، حيث لم يفتح باب تقديم الأوراق سوى ليوم واحد فقط، وهو ما اعتبره الطلاب غير كاف للترشح، كما اعترضوا على قصر فترة الدعاية الانتخابية.

ووفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية الدكتور طايع عبد اللطيف، فإن الدعاية الانتخابية في الكليات تبدأ الخميس 7 ديسمبر، وتبدأ الجولة الأولى للانتخابات 10 ديسمبر، وجولة الإعادة 11 ديسمبر، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم 12 ديسمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ومساعديه على مستوى الكليات 13 ديسمبر، وفي 14 ديسمبر تجرى الجولة الأخيرة بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.

ووفقا للأعداد التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية فإن هناك انخفاضا ملحوظا في الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة، واحتلت جامعة عين شمس المركز الأول من حيث عدد المرشحين الذين بلغ عددهم نحو 1649 طالبا وطالبة، تلتها جامعة القاهرة بعدد مرشحين بلغ نحو 1545 طالبًا وطالبة، ثم جامعة حلون بترشح نحو 1424 طالبًا وطالبة، فيما لم يتجاوز عدد المرشحين في جامعة السادات 377 طالبا وطالبة، وجامعة السويس 300 طالب.

ووفقا للائحة الجديدة للجامعات والتي تطبق لأول مرة هذا العام، فإنه يشترط لصحة انتخابات اتحادات الطلاب حضور نسبة 50%+1 على الأقل من الطلاب، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 10% أو عدد 500 طالب، فإذا لم يكتمل العدد تعين السلطة المختصة ممثلين للطلاب في لجان الاتحاد المتعددة لكل فرقة دراسية.

خلال الساعات الماضية، أعلنت المبادرة الطلابية “الجيل الثالث 3G” بجامعة القاهرة، وهي مجموعة من الخريجين ورؤساء الاتحادات السابقين تنظم ندوات ودورات تدريب مجانية للطلاب، عدم مشاركتها في الشأن الانتخابي لأسباب لم تعلن عنها.

وفي هذا السياق، أكد بعض المختصين أن المناخ العام الذي تجرى فيه الانتخابات لا يدعو للتفاؤل خاصة أن فكرة حظر أو منع العمل السياسي في الجامعات كارثة وتتناقض مع مبدأ الانتخابات في حد ذاته، إذ تعد أحد أشكال ممارسة العمل السياسي، حسبما أكد الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الذي أشار إلى أن انتخابات الجامعات تعادل انتخابات مجلس النواب بالنسبة للطلاب، فهم يوكلون أعضاء الاتحاد للحصول على حقوقهم والعمل علي توفير مناخ علمي أفضل ولكن الوضع الذي تجرى فيه الانتخابات صعب.

وأضاف القزاز لـ”البديل” أن ما يجري حاليا أشبة بمسرحية وليس انتخابات حيث لم يسمح للطلاب الذين سيخوضون الانتخابات بوقت كاف لتقديم أوراق الترشح وكثير منهم من محافظات أخرى، وقال: كذلك لا يمكن أن نغفل التدخل الأمني في المشهد الانتخابي مثلما حدث في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2014/2015 وتم إلغاؤها دون سبب معلن بعد أن خسرت معظم القوائم المحسوبة على الدولة، وهذا يفسر ضعف الإقبال، وتعد هذه الانتخابات الأضعف منذ عقود، كما أنها فقدت قيمتها في ظل غلق المناخ العام وغياب الديمقراطية.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد جدد، من جانبه، التأكيد على حظر العمل السياسي أو الحزبي داخل الجامعات خاصة خلال فترة الانتخابات، وأعلن أن من يستخدم شعارات سياسية أو حزبية سيتعرض لعقوبة قد تصل إلى الاستبعاد من الانتخابات والفصل من الجامعة، فيما برر ضعف الإقبال بقرب موعد الامتحانات وتطبيق اللائحة الجديدة.