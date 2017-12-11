برلمان الأردن يفتح ملف التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل.. ماذا عن مصر؟

تباينت الآراء بين أعضاء مجلس النواب، حول أخذ خطوة تصعيدية ضد الاحتلال الإسرائيلي بإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية مع إسرائيل، ومنها”كامب ديفيد”، وذلك فى حال عدم عدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، لكى تصبح عاصمة لإسرائيل، خاصة بعد قرار البرلمان الأردني وموافقة أغلبية أعضائه، أمس الأحد، على مراجعة الاتفاقيات بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، ومنها”وادي عربة”، التى وقعت في أكتوبر عام 1994، من أجل السلام بين الجانبين، وذلك كخطوة تصعيدية ورد قوي ضد قرار نقل السفارة الأمريكية.

مراجعة”كامب ديفيد”

وصف عضو البرلمان عن الأقصر، أحمد يوسف، قرار البرلمان الأردني بمراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بأنه “حكيم”.

وقال يوسف فى تصريح لـ”البديل”: “لا بد أن تتخذ مصر وكل الدول العربية قرارًا بمراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني وأمريكا أيضًا، وعلى مصر أن تطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنها كامب ديفيد، وذلك على غرار قرار الأردن، لكى يكون الرد القوي والأمثل على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، والانتهاكات التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني والاستيطان الإسرائيلي الذى يمتد”.

اللجوء إلى مجلس الأمن

النائب جمال محفوظ، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قال إن البرلمان الأردني أراد أن يأخذ خطوات تصعيدية، وأهمها إعادة النظر في اتفاقيات السلام، ولكن بالنسبة للبرلمان المصري فيأخذ خطوات تصعيدية قوية، ولكن بعيدًا عن اقتراح إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي ومنها كامب ديفيد؛ حتى لا يحدث توتر كبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه ليس بالقرار الأمثل في ذلك الوقت بالذات.

وأضاف محفوظ، في تصريح لـ”البديل”، أن الرأي العام المصري والعالمي حكومات وشعوبًا، يرفض القرار “البربري” و”الغبي”، الذي أخذه الرئيس الأمريكي ترامب، لذلك يطالب أعضاء البرلمان القيادة الحاكمة باللجوء للمحاكم الدولية ومجلس الأمن وغيرهما؛ لكى يتم العدول عن قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والحفاظ على حق الدولة والشعب الفلسطيني.

وتابع: “من أولى الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها مقاطعة المنتجات الأمريكية من قبل مصر والدول العربية، وذلك سيحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى القرارات التى سيتم اتخاذها من القيادة الحاكمة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، زاعمًا أنها “خطوة نحو تحقيق السلام”، وقوبل إعلان ترامب برد فعل دبلوماسي دولي سلبي، فيما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس إلى إطلاق انتفاضة جديدة.