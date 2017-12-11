برشلونة يواجه تشيلسي.. ومهمة سهلة لـ«صلاح» في دور الـ16 بالـ«شامبيونز»

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها برشلونة مع تشيلسي، وريال مدريد مع باريس سان جيرمان، في حين وقع ليفربول، الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في مواجهة سهلة نسبيا مع بورتو البرتغالي.

وتأهلت لهذا الدور فرق التصنيف الأول، أي الفرق صاحبة مركز الصدارة بالمجموعات، وهي “مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة، وروما، وبشكتاش، ومانشستر سيتي، وتوتنهام، وليفربول”، أما التصنيف الثاني الذي يضم الفرق صاحبة مركز الوصافة بالمجموعات فهي: بازل، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، وتشيلسي، وبورتو، وشاختار دونيتسك، وريال مدريد، وإشبيلية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: “تشيلسي وبرشلونة”، “ريال مدريد وباريس سان جيرمان”، “بورتو وليفربول”، “يوفنتوس وتوتنهام”،”بازل والسيتي”، “إشبيلية ويونايتد”، “شاختار وروما”، “بايرن ميونخ وبشتكاش التركي”.

ومن المقرر أن تقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر على ملاعب فرق المستوى الثاني أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، بينما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب فرق المستوى الأول أيام 6 و7 و13 و14 مارس المقبل.