بالفيديو.. أبطال الأثقال يرسمون البسمة على وجوه المصريين

كعادتهم كان أبطال رفع الأثقال الأسوياء منهم وذوو الاحتياجات الخاصة عند حسن ظن الشعب المصري بهم، وتمكنوا من رسم البسمة على وجوه المصريين، بعد الإخفاقات المتتالية التي حققتها كرة القدم المصرية اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم، باستثناء التأهل لكأس العالم.

وتمكن الرباع الأوليمبى محمد إيهاب من تحويل الميدالية الفضية التي حققها في آخر مشاركة له في بطولة العالم لرفع الأثقال إلى ذهبية هذه المرة، بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، والتي تقام بمدينة أناهايم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الذهبيات الثلاث للرباع الأوليمبي في وزن -77 كجم على النحو التالي: وزن -77 كجم بعدما حقق المركز الأول في منافسات الخطف محققًا 165 كجم والمركز الأول في منافسات النتر محققًا 196 كجم ليحقق بالتالي المركز الأول في المجموع محققًا مجموعة قدرها 361 كجم.

وتعد ذهبية محمد إيهاب هي الأولى لمصر على صعيد منافسات الرجال منذ عام 1951، عندما توج إبراهيم شمس وسعيد جودة بالميداليتين الذهبيتين لمنافسات الوزن الخفيف (67.5 كجم) ووزن الريشة (60 كجم) في بطولة العالم التي أقيمت فى ميلانو الإيطالية.

وتذوق المصريون حلاوة التتويج بالذهب على صعيد السيدات بعد غياب 14 عامًا، وبالتحديد منذ تتويج نهلة رمضان بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن -75 كجم في بطولة العالم التي أقيمت في فانكوفر بكندا، بعدما تمكنت الرباعة الأوليمبية سارة سمير من حصد ذهبية النتر لوزن -69كجم.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، التي تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تمكنت الرباعة جيهان جلال من حصد المركز الثالث والميدالية الذهبية في وزن 86 كجم، ورفع الرباع البارالمبي شريف عثمان رصيد البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للكبار إلى ميداليتين بتتويجه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 59 كجم.

ومازلنا في المكسيك وبطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن مع منافسات الناشئين، حيث تمكنت الرباعة فاطمة محروس من حصد ذهبية وزن 61 كجم، وتبعتها ذهبية في منافسات الرجال، حصدها الرباع طارق وهدان في وزن 97 كجم.