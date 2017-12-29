اليوم.. الأهلي يحاول استعادة الانتصارات أمام بتروجيت

يلتقي الأهلي نظيره بتروجيت في السادسة من مساء اليوم على ملعب برج العرب في إطار الجولة 16 من الدوري المصري، حيث يسعى المارد الأحمر إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه الفترة الأخيرة، حيث فقد سبع نقاط خلال أربع مباريات في الدوري بتلقيه أول هزيمة محلية له في الدوري مع البدري أمام مصر المقاصة، ثم التعادل مع طنطا ووادي دجلة وتخللهما فوز وحيد على سموحة.

يتصدر جدول الدوري حاليا الإسماعيلي برصيد 37 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأهلي، ويحتل الأحمر المركز الثاني في ترتيب جدول البطولة برصيد 30 نقطة وله مباراتين مؤجلتين أمام النصروالمقاولون العرب، بينما يحتل بتروجيت المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

وفي حالة عدم فوز الأهلي على الفريق البترولي اليوم فهذا يعني أنه في حالة انتصاره في مباراتيه المؤجلتين فسيتساوى في الرصيد مع الإسماعيلي، لذا فالفريق الأحمر يحتاج بشدة لكل فوز حتى يتصدر الجدول بفارق نقطتين ويخرج من مرحلة النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة.

وسبق للفريق الأحمر أن التقى مع بتروجيت منذ صعوده إلى الدوري الممتاز 21 مرة في كل البطولات لم يعرف الفريق الأحمر طعم الهزيمة فيهم مطلقا، ففاز الأهلي في 16 مباراة وتعادل مع بتروجيت في خمس مواجهات فقط.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور ميدو جابر فيها للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، إضافة إلى عودة رامي ربيعة لها بعد شفائه من الإصابة وضمت القائمة 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى، وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو، ومحمد هاني وميدو جابر وأحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان وإسلام محارب وكريم نيدفيد، وأكرم توفيق وأحمد حمودي وحسين السيد وباكاماني مالامبي “باكا”.

بتروجيت أيضا يحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام الأهلي، حيث يعاني محمد يوسف المدير الفني لبتروجيت من النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة دفعت الكثير إلى المطالبة بإقالته من قيادة الفريق والتعاقد مع مدرب جديد يعيد إلى الفرق البترولي نغمة الانتصارات، إضافة إلى أزمة أخرى شهدتها أروقة النادي البترولي وهي إيقاف اللاعب محمد دبش بداعي تناول المنشطات، حيث طفت الأزمة إلى السطح خلال الفترة الماضية وسلطت وسائل الإعلام الصوء عليها بشكل كبير.