اليوم.. الأسبوع الثالث عشر للدوري ينطلق بـ3 مباريات

ينطلق الأسبوع الثالث عشر للدوري المصري اليوم الأربعاء، بثلاث مباريات؛ حيث تشهد الساعة الثالثة إلا ربع عصرا، استضافة استاد الدفاع الجوي، مباراة طلائع الجيش أمام الرجاء.

ويدخل صاحب الأرض اللقاء ساعيا مع مدربه حلمي طولان إلى تحقيق أول انتصار له بعد تلقيه هزيمة كبيرة على يد الفريق الفيومي الأسبوع الماضي بأربعة أهداف دون رد، بينما يدخل أبناء مطروح اللقاء بهدف تحقيق الفوز الثاني له في الدوري، حيث يأمل عماد النحاس في استمرار الأداء الذي قدمه في المباراة الأخيرة أمام الزمالك التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بينما يقبع الرجاء المركز الأخير برصيد 6 نقاط، وأعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عن طاقم التحكيم بإدارة محمد الحنفي ويعاونه أحمد عطية ومحمود عبد السميع، وحازم نصر حكماً رابعاً، وأحمد سلامة ومحمد عبد الحافظ حكماً خامساً.

وفي تمام الخامسة عصرا، يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية، لقاء المصري البورسعيدي مع الداخلية، ويسعى حسام حسن، مدرب المصري، إلى تحقيق انتصار يستعيد به الهدوء مرة أخرى في بورسعيد، بعدما تلقى خسارة من وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة الكأس التي ودع نسختها 88 بعد أن كان وصيف النسخة الماضية، فيما يسعى المدرب الدفاعي علاء عبد العال، إلى خطف الثلاث نقاط.

ويدخل المصري اللقاء في المركز الثالث برصيد 23 نقطة جمعها من 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز بـ7 وتعادل مرتين وخسر 3 مباريات، بينما يحتل الداخلية المركز الثانى عشر برصيد 13 جمعهم من 12 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات.

ويدير اللقاء وفقا لاختيارات لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي جهاد جريشة ويعاونه محمد محمود لطفي وهشام الدسوقي، وأحمد ابراهيم حكماً رابعاً، وأمين عمر وعمرو عايد حكماً خامساً.

ويواجه إيهاب جلال، مدرب نادي انبي، مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي، في مباراة مثيرة يستضيفها استاد بتروسبورت في تمام السابعة والنصف مساء، ويسعى الأول خلال اللقاء إلى التقدم من المركز التاسع برصيد 15 نقطة واللحاق بفرق المقدمة ونسيان الخسارة الكبيرة أمام النادي الأهلي حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما يريد الإنتاج الحربي صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة استكمال مسيرته والمزاحمة في المربع الذهبي بخطف النقاط الثلاث للمباراة التي ستشهد قيادة تحكيمية من محمد سلامة ميدو ويعاونه أحمد الفار ورجب محمد، وخليفة عبد الله حكماً رابعاً، وأحمد حمدي وشريف حسن حكماً خامساً.