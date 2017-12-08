المنح العلمية للدول الإفريقية.. هل تُعيد مصر لريادة القارة السمراء؟

تقدم رزق جالي عضو مجلس النواب بمقترح لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، يتضمن إعطاء مصر منحة لخمسة طلاب من كل دولة إفريقية؛ للتعلم في الجامعات المصرية، على أن تصدر لائحة تنفيذية تتضمن وضع ضوابط وشروط هذه المنح.

في المقابل أفاد مصدر بالتعليم العالي أن هذا المقترح يعد خطوة جيدة، وهناك موافقة مبدئية من جانب الوزير، الذي أبدى استعداده لوضع رؤية جديدة تتضمن المزيد من المنح للطلاب الأفارقة، كذلك وضع عدد من الدول العربية التي تمر بظروف سياسية صعبة كاليمن وسوريا وليبيا في هذا المقترح.

وقال رزق جالي صاحب المقترح ووكيل لجنة الشؤون الإفريقية إن الهدف من هذه المنح هو إعادة الاهتمام بالقارة الإفريقية والعمل على ربط الشعوب الإفريقية بالدولة المصرية، كما كان يحدث في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن المنحة الغرض منها إعادة وتشجيع التعاون والتقارب بين الدول الإفريقية ومصر، موضحًا أن المنح ستكون للطلاب المتفوقين، وأنه يمكن أن يزيد عدد هذه المنح إذا سمح الوضع الحالي للجامعات المصرية بذلك.

وأضاف جالي أنه تواصل مع وزير التعلم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وأبدى ترحيبه بالمقترح، وأكد أنه سيكون هناك لقاء في الفترة القادمة لوضع تصور لتطبيق المقترح في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذا المقترح ليس بجديد، فقد كانت كل الدول الإفريقية ترسل أبناءها المتفوقين للتعليم في مصر.

في نفس السياق رحب عدد من المختصين والخبراء بهذا المقترح، وأكدوا أنه يعيد اهتمام مصر بالدول الإفريقية بعد تجاهل من جانب الحكومات المصرية للقارة دام لعقود، كما أنه لا بد من أن يكون هذا المقترح ضمن رؤية شاملة لإعادة التواصل والتعاون وتحسين العلاقات مع الدول الإفريقية، حسبما أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية.

فيما أكد اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الإفريقية أن المشاكل التي واجهتها مصر فيما يخص ملف سد النهضة وتوتر العلاقات مع إثيوبيا كانت نتاج سياسات خاطئة كانت تتبعها الأنظمة المصرية السابقة، وأن التجاهل والتهميش اللذين كان يتبعهما المسؤولون السابقون في مصر أوصلانا لما نحن فيه، مشيرًا إلى أن هذا مقترح المنح التعليمية للطلاب الأفارقة خطوة هامة ومحورية، وتأتي بالتزامن مع تحركات للدولة المصرية على مدار الشهور الماضية، لعل آخرها قمة “إفريقيا 2017 ” المنعقدة حاليًّا بمدينة شرم الشيخ.

على الجانب الآخر قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إن عودة العلاقات المصرية الإفريقية أكبر من أن تختزل في منحة علمية أو زيارة لمسؤول من إحدى الدول الإفريقية لمصر، ولكن عودة العلاقات تكون بتوافر إرادة سياسية حقيقية من صناع القرار في مصر، مع وجود تعاون مشترك في عشرات المجالات العلمية والصناعية والزراعية والاقتصادية، إذا كنا بحاجة حقيقية لعودة العلاقات وحل المشاكل الموجودة في العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الإدارة السياسية لا تعترف أصلاً بأن هناك مشاكل أو خلافات؛ لذلك كل هذه المقترحات مجرد حلول مسكنة لأزمة كبرى تواجهها الدولة المصرية منذ سنوات.