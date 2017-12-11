«المقاصة» متمسك بهداف الدوري

تألق غير عادي ظهر به الغاني جون أنطوي، لاعب الأهلي المعار إلى مصر المقاصة منذ الموسم الماضي، دفع محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، لتأكيد نيته شراء اللاعب.

ويحق للمقاصة، طبقا لأحد بنود العقد، شراء اللاعب من الأهلي نهائيا، وهو ما يسعى إليه رئيس النادي خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما سجل أنطوي هدفا لفريقه، أمس، في مباراته التي فاز فيها على ناديه الأساسي، الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثانية.

ويتصدر أنطوي قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف بالتساوي مع زميله لاعب الفريق الفيومي حسين الشحات، بنفس عدد الأهداف، ويأتي خلفهم اللاعب عمر السعيد، مهاجم الإنتاج الحربي برصيد 8 أهداف، وكان المهاجم الغاني قد نجح الموسم الماضي في إحراز 10 أهداف مع المقاصة، ليصل إلى مركز الوصافة بالدوري العام الماضي.

بدأ جون أنطوي، المولود في 6 أغسطس 1992، مسيرته في الدوري المصري عام 2012/2013 بعد انضمامه إلى نادي الاسماعيلي واستمر معه 3 مواسم شارك خلالها في 65 مباراة وأحرز 34 هدفا، ثم انتقل إلى نادي الشباب السعودي 2014/2015 ليشارك في 19 مباراة مع الفريق وسجل 4 أهداف فقط، قبل أن يعود للدوري المصري في نفس العام، وشارك مع القلعة الحمراء من موسم 2014/2015 إلى 2016/2017 ليشارك في 33 مباراة أحرز خلالها 11 هدفا فقط قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى المقاصة ليشارك في 30 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا، منها 9 أهداف في الموسم الحالي.

ويحتل جون أنطوي المركز الخامس في ترتيب الأجانب الأكثر تسجيلا في الدوري المصري، حيث سجل 50 هدفا بفارق هدفين فقط عن أحمد فليكس، لاعب الأهلي والزمالك السابق في الدوري برصيد 52 هدفا، وبفارق 11 هدفا عن بابا أركو، لاعب الجيش والمقاولون والطلائع وسموحة السابق متصدر قائمة الأجانب الأكثر تسجيلا في الدوري المصري برصيد 61 هدفا، وتعتبر الفرصة سانحة لصاحب الـ25 عاما لتحطيم أرقام منافسيه وتخطيهم بعد الأداء البارز الذي قدمه في الفترة الماضية.