الليلة.. 8 مقاعد بـ «الـ32» تشعل الصراع في الدوري الأوروبي

يشتعل الصراع الليلة على الثمانية مقاعد المتبقية في الدور التالي “دور الـ32” لمسابقة الدوري الأوروبي بين 17 فريقًا، ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز المواجهات المنتظرة الليلة..

ففي المجموعة الثامنة يواجه أرسنال، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، نظيره بوريسوف البيلاروسي، في مباراة بالنسبة للمدفعجية منتهية؛ لأنه ضمن التأهل، حيث يحتل المركز الأول برصيد عشر نقاط.

ويواجه ريد ستار الصربي فريق كولن الألماني، ويحتل كولن المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام ريد ستار، الذي تغلب على كولن 1 / صفر في عقر داره ذهابًا، ويكفي الفريق الصربي التعادل كي يتأهل، بشرط عدم فوز باتي بوريسوف البيلاروسي في المباراة الأخرى بالمجموعة على أرسنال الإنجليزي.

ويعتبر الفوز كافيًا لأي من الفريقين الصربي والألماني لتخطي المجموعة التي يتصدرها أرسنال، وفي حال تمكن كولن الألماني من الفوز اليوم، سيصبح أول فريق في تاريخ البطولة يتأهل للدور التالي بعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات له بالمجموعة.

وفي المجموعة العاشرة أمام الكرة الإسبانية فرصة لتحقيق نجاح مشابه للنجاح الألماني، فإذا تمكن أتليتك بلباو من تخطي مباراة اليوم أمام لوهانسك الأوكراني، فسيلحق بفياريال وريال سوسييداد إلى دور الـ32 للمسابقة، حيث يحتل الفريق الإسباني المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد ثماني نقاط وبفارق نقطتين خلف أوسترسوند السويدي، بينما يقبع زوريا لوهانسك الأوكراني في المركز الثالث برصيد ست نقاط وبفارق نقطتين أمام هيرتا برلين. ويحتاج فبلباو إلى التعادل فقط مع مضيفه لوهانسك من أجل التأهل، وإذا فاز الفريق الإسباني، وأخفق أوسترسوند في مباراته أمام مضيفه هيرتا برلين، فسيقفز إلى صدارة المجموعة.

وفي المجموعة التاسعة، التي تصدرها ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي تأهل بالفعل لدور الـ32، يحتل مارسيليا الفرنسي المركز الثاني فيها برصيد سبع نقاط، ويستضيف الفريق النمساوي المتصدر، حيث يكفيه التعادل من أجل التأهل بعيدًا عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين فيتوريا جيمارايش البرتغالي “أربع نقاط” وكونيا سبور التركي “خمس نقاط”.

وتعتبر المجموعة السادسة واحدة من أشرس مجموعات البطولة، فيتصدرها شيريف تيراسبول المولدوفي المجموعة برصيد تسع نقاط، ومن الممكن أن تشهد تساويًا في عدد النقاط بين ثلاث فرق، فإذا فاز كوبنهاجن “ست تقاط” على شيريف “تسع نقاط”، وانتهت المباراة الثانية بين لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الثاني برصيد “ثماني نقاط” الذي يحل ضيفًا على زلين التشيكي “نقطتان” بالتعادل، فستحسم نتائج المواجهات المباشرة بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى دور الـ32.