الليلة.. 8 مباريات حاسمة في «مجموعات أبطال أوروبا»

تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، 8 مباريات مصيرية في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مقدمتها المواجهة النارية بين ليفربول الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي.

يحتضن ملعب “أنفليد” بمدينة ليفربول الإنجليزي، القمة المرتقبة بين ليفربول الذي يلعب له الجناح الدولي المصري محمد صلاح، وسبارتاك موسكو، ويسعى بطل إنجلترا المتسلح بعاملي الملعب والجمهور إلى تحقيق الانتصار من أجل تأمين تأهله على رأس المجموعة الخامسة.

على الجانب الآخر، لدى فريق سبارتاك فرصة في حجز مقعد له في المرحلة التالية بدوري الأبطال؛ الأولى الفوز على الريدز على ملعبه ووسط أنصاره بفارق ثمانية أهداف، الثانية الفوز على زملاء صلاح، مع سقوط إشبيلية الذي يتفوق عليه بفارق نقطة أمام ماريبور في المباراة التي تجمع بطل إشبيلية وبطل سلوفينيا على ملعب الأخير.

ترتيب المجموعة

ليفربول 9 نقاط

إشبيلية 8 نقاط

سبارتاك موسكو 6 نقاط

ماريبور نقطتان

حسم فريق مانشستر سيتي إحدى بطاقات العبور لدور الـ16 لصالحه بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته التي خاضها بدور المجموعات، ويخوض مواجهة الليلة أمام شاختار في لقاء تحصيل حاصل، بينما يخوض الأخير اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تدوين اسمه على البطاقة الثانية ويتأهل للدور الثاني برفقة السيتيزين.

وفي المباراة الثانية، يتمسك فريق نابولي بالأمل وإن كان ضئيل؛ حيث يخرج لمواجهة فينورد متزيل الترتيب في هولندا، ويحتاج للفوز عليه مع خسارة شاختار أمام المان سيتي.

مانشستر سيتي 15 نقطة

شاختار دونيتسك 9 نقاط

نابولي 6 نقاط

فينورد روتردام صفر

يواجه بشكتاش الذي ضمن التأهل لدور الستة عشر كما ضمن صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة الليلة أمام نظيره لايبزيج، أحد المتصارعين على البطاقة الثانية في لقاء تحصيل حاصل لبطل تركيا، ويخوض بطل ألمانيا المباراة من أجل الانتصار ولا بديل عنه وبأكبر عدد وافر من الأهداف، حيث سيحدد فارق الأهداف هوية المتأهل الثاني عن المجموعة بشكل كبير في حالة حقق بورتو الذي يستضيف موناكو الفوز على بطل فرنسا.

بشكتاش 11 نقطة

بورتو 7 نقاط

لايبزيج 7 نقاط

موناكو نقطتان

حسم توتنهام هوتسبير وريال مدريد الصراع على بطاقتي العبور عن هذه المجموعة، ويتبقى فقط معرفة هوية الفريق المتصدر، وإن كان الأقرب توتنهام؛ حيث يبتعد عن الريال بفارق ثلاث نقاط، ويخوض مباراته الأخيرة الليلة على ملعبه ووسط أنصاره أمام أبويل نيقوسيا متزيل الترتيب، بينما يستضيف ريال مدريد بوروسيا دورتموند، ويحتاج للفوز بعدد وافر من الأهداف مع خسارة توتنهام من أجل القفز لصدارة المجموعة الثامنة.

توتنهام هوتسبير 13 نقطة

ريال مدريد 10 نقاط

بوروسيا دورتموند نقطتان

أبويل نيقوسيا نقطتان