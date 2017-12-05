الليلة.. مباريات مصيرية في المجموعات من الأولى للرابعة بـ«أبطال أوروبا»

تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة 8 مباريات مصيرية في المجموعات من الأولى إلى الرابعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأتي في مقدمة تلك المواجهات المباراة الثأرية التي تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بازل (سويسرا)، سسكا موسكو (روسيا)، بنفيكا (البرتغال)

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره سسكا موسكو، على ملعب “أولد ترافورد”، ويسعى الشياطين الحمر بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور؛ من أجل تحقيق الانتصار وتأمين عبوره إلى المرحلة التالية بدوري الأبطال، في المقابل يدخل بطل روسيا اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وبأكبر عدد وافر من الأهداف؛ ليتخطى على الأقل بازل، الذي تنتظره مواجهة سهلة للغاية أمام بنفيكا البرتغالي متذيل الترتيب، فوز بطل سويسرا على بنفيكا سيرفع رصيده إلى 12 نقطة، وانتصار سسكا موسكو على اليونايتد سيرفع رصيده أيضًا إلى 12 نقطة، ويتساوى الثلاثة في النقاط، ويبقى فارق الأهداف هو ما يحدد هوية المتأهل لدور الستة عشر، ويغرد مانشستر يونايتد في الصدارة بفارق 8 أهداف، فيما يأتي بازل في الوصافة بفارق 4 أهداف، ويأتي سسكا موسكو بسالب هدف، حيث سجل 7، واستقبلت شباكه 8.

ترتيب المجموعة

مانشستر يونايتد: 12 نقطة.

بازل: 9 نقاط.

سسكا موسكو: 9 نقاط.

بنفيكا: صفر.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، سيلتك (اسكوتلندا)، أندرلخت (بلجيكا)

حسم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ الصراع على بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة، ويبقى الصراع بينهما قائمًا على الصدارة، وإن كانت أقرب بنسبة 99 في المائة من النادي الباريسي، الذي يحل ضيفًا على الفريق البافاري الليلة، على ملعب “أليانز أرينا” باريس سان جيرمان، يبتعد عن البايرن بثلاث نقاط، ويمكن لبطل ألمانيا معادلته بالانتصار عليه، ولكن يبقى فارق الأهداف الكبير بينهما عائقًا أمام بايرن ميونيخ لتصدر المجموعة الثانية، حيث سجل فريق العاصمة الفرنسية باريس 24 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا، على الجانب الآخر سجل البايرن 10، واستقبل 5؛ ليصبح الفارق بين الفريقين 18 هدفًا، ويصعب عليه تعويضه في مباراة واحدة. وعلى ملعب “سلتك بارك” يخوض سلتك مواجهة تحصيل حاصل مع أندرلخت، حيث لن تؤثر نتيجة اللقاء على هوية المتأهلين عن هذه المجموعة.

ترتيب المجموعة

باريس سان جيرمان: 15 نقطة.

بايرن ميونيخ: 12 نقطة.

سيلتك: 3 نقاط.

أندرلخت: صفر.

المجموعة الثالثة: تشيلسي (إنجلترا)، روما (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، كارباكا إجدام (إذربيجان)

يحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” قمة تشيلسي وأتلتيكو مدريد، يدخل الأول اللقاء بعدما ضمن مقعده في دور الستة عشر، ولكن يرغب في تحقيق الفوز من أجل البقاء على قمة الترتيب، فيما يخوض أتلتيكو المباراة من أجل الانتصار ولا بديل عنه، على أمل خسارة روما على ملعبه ووسط أنصاره أمام بطل أذربيجان؛ من أجل التأهل برفقة البلوز، تعادل بطل إسبانيا أو خسارته يضمن لروما مقعده في المرحلة التالية بدوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام كارباكا إجدام.

ترتيب المجموعة

تشيلسي: 10 نقاط.

روما: 8 نقاط.

أتلتيكو مدريد: 6 نقاط.

كارباكا إجدام: نقطتان.

المجموعة الرابعة: برشلونة (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، سبورتينج لشبونة (البرتغال)، أوليمبياكوس (اليونان)

حسم برشلونة أحد بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة، ويبقى الصراع قائمًا بين سبورتينج لشبونة ويوفنتوس، وإن كان اليوفي هو الأوفر حظًّا في مصاحبة البارسا للدور المقبل، حيث يتفوق على سبورتينج بفارق نقطة، ورغم أن الثنائي يخوض مباراته الأخيرة خارج ملعبه، إلا أن يوفنتوس يخرج لمواجهة أوليمبياكوس متذيل الترتيب، بينما ينتظر سبورتينج مواجهة نارية أمام برشلونة على ملعب “كامب نو”؛ مما يجعل فرص السيدة العجوز لعبور ذلك الدور هي الأكبر.

ترتيب المجموعة

برشلونة: 11 نقطة.

يوفنتوس: 8.

سبورتينج لشبونة: 7.

أوليمبياكوس: نقطة.