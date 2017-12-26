الليلة في «البريميرليج».. حظوظ كبيرة للمحترفين المصريين

تقام، مساء اليوم الثلاثاء، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» وتشهد منافسات هذه الجولة مباريات سهلة للمحترفين المصريين، حيث يستضيف وست بروميتش ألبيون، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، منافسه إيفرتون على ملعب «ذا هاوثورتس».

يدخل وست بروميتش ألبيون، الذي يلعب بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، اللقاء ولديه من النقاط 14 نقطة يحتل بها المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

يسعى وست بروميتش ألبيون إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق انتصار غائب منذ الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية، حينما حقق الفوز على فريق بيرنلي خارج ملعبه بهدف دون مقابل، ومنذ تلك الجولة لم يذق الفريق طعم الانتصار.

ورغم النتائج المخيبة للآمال التي حققها فريق وست بروميتش ألبيون حتى الآن، فإن ما يقدمه الفرعون المصري مع الفريق في منافسات الدوري الأقوى في العالم جعله محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية وجعل وست بروميتش يسارع من أجل تفعيل بند الشراء النهائي.

ويأمل حجازي في مواصلة عروضه القوية التي يقدمها مع بروميتش من أجل الحصول على فرصة للانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد أبدى فريقا ليفربول وليستر سيتي رغبتهما في ضم اللاعب لتدعيم خطوطهما الخلفية في الميركاتو الشتوي.

ومن مواجهة حجازي وبروميتش إلى مواجهة ستوك سيتي الذي يلعب له الجناح المصري رمضان صبحي، حيث يحل ستوك المنتشي بالفوز على وست بروميتش في الجولة الماضية، في الخامسة مساءً، ضيفًا على فريق هيديرسفيلد تاون الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

يحتل هيديرسفيلد تاون، الفريق المضيف في موقعة اليوم، المرتبة الحادية عشرة برصيد 22 نقطة، ويأتي فريق ستوك سيتي في المرتبة الرابعة عشر برصيد 19 نقطة.

يدخل هيديرسفيلد المتسلح بعاملي الملعب والجمهور اللقاء من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الـ3 والتقدم في جدول الترتيب والتواجد ضمن العشرة الأوائل.

على الجانب الآخر يسعى ستوك سيتي المنتشي بالانتصار الكبير الذي حققه في الجولة الماضية إلى مواصلة الانتصارات بالعودة إلى ملعب «بريطانيا» بالـ3 نقاط، ويأمل المصري رمضان صبحي، أن يواصل التهديف مع ستوك بعدما دون أول أهدافه هذا الموسم مع الأبيض والأحمر في مواجهة مواطنه حجازي بالجولة التاسعة عشر.

وتختتم مواجهات الثلاثاء في السابعة والنصف مساءً بلقاء ليفربول الذي يلعب له الجناح المصري الطائر محمد صلاح، وفريق سوانزي سيتي، على ملعب «أنفليد» معقل ليفربول.

يحتل الريدز صاحب الضيافة المرتبة الرابعة في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق سوانزي سيتي المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

يدخل ليفربول بقيادة مدربه الألماني المخضرم يورجن كلوب، اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، ويلعب الريدز اللقاء على ملعبه ووسط أنصاره وتعد أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز بمثابة الهزيمة أمام متذيل الترتيب.

كما يسعى رفقاء صلاح، إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياتهم المقبلة من أجل تقليص الفارق مع الثلاثي الذي يسبقهم في جدول الترتيب تشيلسي صاحب المرتبة الثالثة برصيد 39 نقطة، ومانشستر يونايتد الوصيف برصيد 42 نقطة، وأخيرًا مانشستر سيتي الذي يغرد منفردًا برصيد 55 نقطة.

وبعيدًا عن صراع الـ3 نقاط، يأمل محمد صلاح، نجم ليفربول في فك الاشتباك مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، حيث يتقاسم الثنائي صدارة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا، ويأمل صلاح في زيارة شباك سوانزي من أجل الانفراد بالصدارة.

إليكم الجدول الكامل لمباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

2.30 توتنهام هوتسبير : ساوثهامتون

5.00 تشيلسي : برايتون

5.00 مانشستر يونايتد : بيرنلي

5.00 واتفورد : ليستر سيتي

5.00 وست بروميتش ألبيون : إيفرتون

5.00 هيديرسفيلد تاون : ستوك سيتي

5.00 بورنموث : وست هام يونايتد

7.30 ليفربول : سوانزي سيتي