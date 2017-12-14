الليلة.. الزمالك يصطدم بالإسماعيلي.. والأهلي ينتظر الهدية

تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة مباراة الزمالك والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل الدراويش مركز الوصافة في جدول الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما يشهد الزمالك تراجعًا كبيرًا في مستواه، حيث سقط في آخر جولتين بالخسارة أمام المقاصة ثم التعادل مع الرجاء، وأصبح موقفه بالدوري متأزمًا باحتلاله المركز الرابع في الدوري.

الإسماعيلي حصد نقاطه الـ27 من 12 مباراة، فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر أمام الأهلي. أما الزمالك فخاض 11 لقاء، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراتين أمام سموحة والمقاصة؛ ليصبح رصيد 19 نقطة فقط .

وسبق للزمالك والإسماعيلي أن تقابلا في 127 مباراة، فاز الأبيض في 62 منها، مقابل 32 انتصارًا لصالح الدراويش، وحسم التعادل الموقف في 33 مباراة بينهما، منها 14 تعادلاً إيجابيًّا و19 تعادلاً سلبيًّا، ويحتل عبد الحليم علي مهاجم الزمالك الأسبق صدارة قائمة هدافي مباريات الفريقين برصيد 8 أهداف.

تشهد المباراة مفارقة كبيرة، فالأهلي ينتظر سقوط الإسماعيلي أمام الزمالك؛ حتى ينفرد بصدارة الدوري إذا حقق الفوز في مباراته أمام طنطا المقرر لها غدًا الجمعة، بينما الفريق الأبيض لا سبيل أمامه إلا الفوز على الإسماعيلي، وأن يقدم هدية غير مقصودة للقلعة الحمراء؛ لتحسين موقفه ورفع رصيده إلى 22 نقطة في جدول الدوري وملاحقة الأحمر في الصدارة.

وفي نفس السياق يرغب الإسماعيلي في الفوز بالمباراة؛ ليقتنص 3 نقاط ثمينة من الأهلي، تجعله يحلق بالصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي منافسه الأول، وما زالت له مؤجلات بالدوري إذا فاز فيها، سيتخطى الجميع.

وفي نفس الجولة تقام مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب، حيث يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 19 نقطة، كما تقام مباراة مصر المقاصة والنصر، حيث يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.