الليلة| الأهلي يخشى انتفاضة دجلة.. والاتحاد يصطدم بالطلائع

يحل فريق النادي الأهلي العائد للانتصارات، في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضيفا على فريق وادي دجلة المنتشي بالفوز على الأسيوطي سبورت والمقاولون العرب في آخر جولتين بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي يحتضنها ملعب «بتروسبورت» ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

يحتل فريق وادي دجلة صاحب الضيافة في موقعة الليلة المرتبة الرابعة عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الأهلي حامل اللقب وصافة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي المتصدر، وله مباراتان مؤجلتان.

يدير اللقاء محمد الحنفي حكما للساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي، وأشرف مسعد حكمًا رابعًا، وكل من محمد الصباحي وعبد العزيز السيد، حكما خامسًا.

يدخل كلا الفريقين اللقاء ولديهما رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، دجلة المدعوم بعاملي الملعب والجمهور يسعى إلى مواصلة عروضه القوية التي يقدمها تحت قيادة مدربه طارق العشري، بأمل تحقيق الانتصار على حامل اللقب وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وقام طارق العشري باستدعاء 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي هم: محمد عبدالمنصف، عمرو طارق، محمد حسان، أسامة عزب، كريم بدير، محمد شريف، الشناوي، سيد سالم، محمد هلال، أحمد رؤوف، حسام عرفات، يوسف أوتارا، محمد انور، مارك ماكوسو، محمد عبدالعاطي، خالد وليد، محمود رضا، محمود مرعي، فليكس، أحمد سيد.

على الجانب الآخر يدخل الأهلي الذي يعاني من كثرة الغيابات وبالتحديد في خط الدفاع بعد إصابة الثلاثي سعد الدين سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة، اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع الإسماعيلي المتصدر إلى نقطتين.

وقام حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر باستدعاء 22 لاعبًا لمباراة الليلة، وشهدت القائمة عودة الظهير التونسي علي معلول، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى أحمد حمودي وصالح جمعة، وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي، وأحمد عادل، ورمضان مصطفى، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وعبدالله السعيد، ووليد أزارو، أحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وحسين السيد، وإسلام محارب، وأحمد ريان، وباكا، وأحمد حمودي، وصالح جمعة، وكريم نيدفيد، وباسم علي.

وفي إطار منافسات نفس الجولة، يستضيف فريق طلائع الجيش صاحب المرتبة الثالثة عشر برصيد 15 نقطة، في الرابعة مساءً، على ملعب “الدفاع الجوي” فريق الاتحاد السكندري صاحب المرتبة السادسة عشر برصيد 13 نقطة.