الليلة| الأهلي والزمالك يواجهان قطبي الإسكندرية

تقام، مساء اليوم الأربعاء، 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017/2018، ويستضيف الأهلي في قمة مواجهات الليلة فريق سموحة في الثامنة مساءً، على ملعب “القاهرة الدولي”.

يدخل الأهلي صاحب الضيافة الذي يحتل المرتبة الثالثة المباراة برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المرتبة الثانية، وفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي متصدر جدول الترتيب، ولكن يتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان بخلاف مواجهة الليلة أمام سموحة، بينما يدخل سموحة اللقاء ولديه في جعبته 19 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

يدير المباراة محمود عاشور حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب، وعبد الفتاح عريشة، ومحمد سيد بكر، حكمًا رابعًا، وكل من أمين عمر، ومحمد أبو خاطر، حكمًا خامسا.

التقى الأهلي وسموحة من قبل 11 مرة، بخلاف 3 مباريات في مسابقتي الدوري اللتين تم إلغاؤهما، حقق صاحب الرداء الأحمر الانتصار في 7 مواجهات، مقابل انتصارين فقط لضيفه السكندري، وتعادل الفريقان مرتين.

زار الأهلي شباك سموحة في 26 مناسبة، مقابل 14 هدفا لسموحة، ويعد هداف مباريات الفريقين هو عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، برصيد 6 أهداف، وخلفه زميله الحالي إسلام محارب، برصيد 4 أهداف.

يسعى الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين إلى استغلال عامل الملعب من أجل تحقيق انتفاضة بالفوز على سموحة والتخلص من مسلسل نزيف النقاط الذي لازمه خلال آخر مباراتين أمام مصر المقاصة وطنطا.

على الجانب الآخر لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لسموحة الذي يدخل اللقاء باحثًا عن انتصار على حامل اللقب يأتي بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة آخرها الخسارة أمام الأسيوطي سبورت في الجولة الأخيرة 3/1.

تغييرات عديدة شهدتها قائمة الأهلي للمباراة أهمها خروج المهاجم المغربي وليد أزارو وشريف إكرامي من القائمة وعودة عماد متعب مرة أخرى، وضمت قائمة المارد الأحمر 22 لاعبًا، هم: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي، رمضان مصطفى، أيمن أشرف، محمد نجيب، حسين السيد، باسم علي، حسام عاشور، أحمد فتحي، عبدالله السعيد، أجايي، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، محمد هاني، إسلام محارب، وليد سليمان، أحمد ريان، عماد متعب، صبري رحيل، كريم نيدفيد، أحمد حمدي، باكاماني.

ويسبق موقعة الأهلي وسموحة مباراة أخرى تجمع القطب الثاني للكرة المصرية بالقطب الثاني لمدينة الإسكندرية، حيث يحل الزمالك في الخامسة مساءً، ضيفًا على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام على ملعب “الإسكندرية”.

يدخل زعيم الثغر اللقاء ولديه في جعبته 13 نقطة يحتل بها المرتبة الرابعة عشر، بينما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

يدير اللقاء محمد الصباحي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد حسام طه، وسمير جمال، وإكرامي علاء، حكمًا رابعًا، وكل من محمد الحنفي، ومحمد صابر، حكمًا خامسا.

تقام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك اليوم، تحت عنوان “لقاء الجريحين حيث سقط زعيم الثغر في آخر مواجهاته بالدوري أمام بتروجيت 2/صفر، فيما غابت الانتصارات عن القلعة البيضاء في آخر ثلاث مواجهات حيث خسر أمام المقاصة وتعادل أمام الرجاء وخسر مرة أخرى أمام الإسماعيلي.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار في موقعة اليوم، الاتحاد من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر التي تهدد تواجده في مسابقة الدوري الممتاز، والزمالك من أجل العودة إلى المربع الذهبي والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

وضمت قائمة الأبيض لمواجهة نظيره السكندري 21 لاعبًا، هم: حمد الشناوى وعمر صلاح ومحمد مجدى وعلي جبر ومحمود حمدى “الونش” وحازم إمام ومؤيد العجان وطارق حامد ومحمود عبد العاطي “دونجا” ومحمد أشرف روقة وأحمد توفيق وعبد الله جمعة وأحمد مدبولي ومحمد إبراهبم ويوسف إبراهيم “أوباما” وصلاح عاشور وأشيمبونج ومحمد الشامي وكاسونجو ورزاق سيسية.

وفي ثالث مباريات اليوم يستضيف فريق الأسيوطي سبورت صاحب المرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة، في الثالثة إلا ربع مساءً، منافسه وادي دجلة صاحب المرتبة السابعة عشر قبل الأخيرة برصيد 11 نقطة.