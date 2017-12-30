الليلة الأهلي وأتليتكو.. تاريخ مواجهات «الأحمر» الأوروبية

تحت شعار «معًا من أجل السلام» يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدعوم بالعديد من نجوم الكرة المصرية والعربية، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية فريق أتليتكو مدريد الأسباني في مباراة استعراضية.

وعلى مدى سنوات عديدة، اعتاد المارد الأحمر أن يخوض بعض المباريات الاستعراضية أمام الأندية الكبيرة في القارة العجوز، وسبق للشياطين الحمر مواجهة العديد من الأندية الأسبانية..

في التقرير التالي تاريخ مواجهات بطل القرن في القارة السمراء مع الأندية الأوروبية:

1ـ في عام 1959 واجه الأهلي فريق رد ستار بلجراد بطل يوغسلافيا، وتمكن من تحقيق الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل أهداف الأحمر في تلك المواجهة ميمي الشربيني (هدفين) وصالح سليم هدف.

2ـ التقى الأهلي مع فريق برشلونة الأسباني في عام 1960، وخسر الأهلي بنتيجة كبيرة أمام الفريق الكتالوني، بنتيجة 6/1، سجل هدف الأحمر الوحيد طه إسماعيل.

3ـ استضاف الأحمر في عام 1963 فريق بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في هذا التوقيت وتمكن الأحمر من الفوز 3/2، سجل للأهلي بدوي عبدالفتاح (هدفين) وطه إسماعيل (هدف).

4ـ وفي عام 1975 حل فريق ليجيا وارسو بطل بولندا ضيفًا على الأهلي، وتمكن بطل مصر من تدوين انتصار جديد على الأندية الأوروبية، بنتيجة 2/1، سجل للأهلي محسن صالح ومختار مختار.

5ـ انتصار آخر سجله الأهلي على أحد الأندية الأوروبية في عام 1975 على حساب دوكلا براج بطل تشيكوسلوفاكيا، بنتيجة 2/1، وسجل للأهلي في تلك المباراة شريف عبدالمنعم ومحسن صالح.

6ـ وفي عام 1976 التقى الأهلي لأول مرة مع أحد الأندية الألمانية وكانت المواجهة مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ حامل لقب الدوري في ذلك الوقت وسجلت المباراة أول تعادل للأحمر مع الأندية الأوروبية، حيث انتهت 2/2، وسجل للأهلي أحمد عبدالباقي وأنور سلامة.

7ـ وفي نفس العام التقى الأهلي مع أوستريا فيينا بطل النمسا وفاز الأهلي 3/1، وسجل ثلاثية الأهلي مصطفى عبده (هدفين) ومحمود الخطيب.

8ـ جاءت ثاني مواجهات الأهلي مع الأندية الألمانية في عام 1977 أمام بايرن ميونيخ وفاز الأهلي بنتيجة 2/1، بتوقيع شريف عبدالمنعم ومحمود الخطيب.

9ـ وفي عام 1979 واجه الأهلي فريق ساوثامبتون الإنجليزي وفاز بطل مصر، 2/صفر، أحرزهما شريف عبدالمنعم ومحمد عباس.

10ـ 1986 واجه الأهلي ستيوا بوخارست الروماني بطل أوروبا، في هذا التوقت وفاز عليه بنتيجة 3/صفر، وأحرز للأهلي علاء ميهوب وصديق جمال وخالد جاد الله.

11ـ والتقى الأهلي مع كوينز بارك رنيجرز الإنجليزي في عام 1988 وشهدت المواجهة التعادل الثاني للأهلي أمام الأندية الأوروبية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والمباراة، بنتيجة 1/1، وسجل للأهلي ربيع ياسين.

12ـ واجه الأهلي في عام 2001 فريق ريال مدريد الأسباني، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 1/صفر، وسجل الهدف النيجيري صنداي.

13ـ وفي العام التالي 2002 استضاف الأهلي فريق روما الإيطالي وفاز عليه 2/1، وسجل ثنائية الأحمر إبراهيم سعيد، والأنجولي أفيلينو.

14ـ وفي 2003 التقى الأهلي بفريق أياكس الهولندي، وشهدت المباراة سقوط الأهلي بنتيجة 2/1، وسجل للأهلي وائل جمعة.

15ـ مواجهة أخرى للأهلي أمام الأندية الأسبانية جاءت أمام ريال سوسيداد في عام 2003 التي أقيمت على ملعب بطل أسبانيا، في الكأس الودية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسجل هدف الأهلي وائل رياض، قبل أن يخسر الأحمر بركلات المعاناة الترجيحية 4/3.

16ـ وفي العام التالي 2004 خرج الأهلي لمواجهة أوساسونا الأسباني وانتهى اللقاء بفوز بطل أسبانيا بهدف دون رد.

17ـ وفي نفس العام 2004 التقى الأهلي مع بيليننسيش البرتغالي وفاز عليه بنتيجة 4/صفر، وسجل للأهلي خالد بيبو وأسامة حسني والنيجيري ماكي وأحمد شديد قناوي.

18ـ في عام 2006 واجه الأهلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وسجل للأهلي عماد متعب.

19ـ وفي عام 2007 جاءت المواجهة الثانية للأهلي أمام برشلونة الأسباني في احتفالية القلعة الحمراء بمرور 100 عام على تأسيس النادي وفاز برشلونة بنتيجة 4/صفر.

20ـ وفي نفس العام، وخلال احتفالات الأهلي، واجه فريق بنفيكا البرتغالي وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2/1، سجل للأحمر أسامة حسني، وشادي محمد.

21ـ مواجهة أخرى أمام الأندية الألمانية جاءت خلال “البطولة الودية” التي اشترك بها الأهلي في ملعب “ويمبلي” بإنجلترا، في عام 2009 أمام باير ليفركوزن، وانتهى اللقاء بفوز بطل ألمانيا بنتيجة 2/صفر.

22ـ في ثاني مواجهاته بالبطولة، واجه الأهلي برشلونة الأسباني وسقط أمامه بنتيجة 4/1، وسجل للأهلي هاني العجيزي.

23ـ وفي ثالث مواجهاته بالبطولة، سقط الأهلي أمام سيلتك الاسكتلندي، بنتيجة 5/صفر.

24ـ وفي عام 2010 التقى الأهلي مجددا بفريق أياكس الهولندي وكان الفوز حليف الأخير بهدف دون رد.

25ـ واجه الأهلي في عام 2012 فريق بايرن ميونيخ الألماني وتمكن الأخير من تحقيق الفوز، بنتيجة 2/1، سجل للأهلي محمد بركات.

26ـ صدام جديد للأحمر بالفرق الأسبانية جاءت في عام 2012 أمام فريق إسبانيول وانتهت بفوز الأخير، بنتيجة 2/صفر.

27ـ وفي عام 2015 واجه الأهلي فريق خيتافي الأسباني في “البطولة الودية” وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن يفوز الفريق الأسباني بركلات المعاناة الترجيحية، سجل هدف الأهلي أحمد عبدالظاهر.

28ـ وفي عام 2016 واجه الأهلي فريق روما الإيطالي بالإمارات وكان الفوز حليف بطل مصر، بنتيجة 4/3، سجل للأهلي النيجيري جون أنطوي ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد الشيخ.