الليلة| الأهلي المنتشي يستضيف إنبي.. والزمالك يسعى لغسل أحزانه أمام الرجاء

تقام مساء اليوم السبت ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يأتي في مقدمتها مواجهة الأهلي حامل اللقب وإنبي في الثامنة مساءً، على ملعب “القاهرة الدولي”.

يدخل الأهلي صاحب الضيافة في موقعة الليلة المباراة وفي جعبته 19 نقطة، يحتل بها المرتبة الثالثة بفارق 3 نقاط عن المصري البورسعيدي وصيف جدول الترتيب، ويتبقى للمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة لم يخضها بعد، على الجانب الآخر يدخل الفريق البترولي اللقاء وفي جعبته 15 نقطة يحتل بها المركز السابع.

يدير اللقاء الحكم محمد فاروق، ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا، وكل من محمد حسن وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

يسعى الأهلي، المنتشي بالانتصار الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على نظيره المصري البورسعيدي، إلى استغلال الحالة المعنوية العالية التي يعيشها اللاعبون بالفوز على المصري؛ من أجل مواصلة مسلسل الانتصارات الذي بدأه في الجولة الثانية بتحقيق الفوز الليلة على إنبي والقفز مركزًا في الجدول؛ لتضييق الخناق على الإسماعيلي متصدر المشهد في الدوري المصري.

واستدعى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا لمواجهة إنبي، وهم:

محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، في حراسة المرمى.سعد الدين سمير، أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد فتحي، صبري رحيل، محمد نجيب، حسين السيد، باسم علي، في الدفاع.

حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أكرم توفيق، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، باكاماني ماشامبي، في الوسط. وليد أزارو، جونيور أجايي، أحمد ياسر ريان، في الهجوم.

على الجانب الآخر يسعى الفريق البترولي، بقيادة مدربه إيهاب جلال، إلى استعادة نغمة الانتصارات التي افتقدها الفريق خلال آخر جولتين له بالتعادل أمام الأسيوطي سبورت والمقاولون العرب.

وفي مباراة أخرى يحل الزمالك في الخامسة والربع مساءً ضيفًا على نظيره الرجاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب “الإسكندرية”. يتذيل الرجاء صاحب الضيافة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة.

يدير اللقاء الحكم محمد عادل، ويعاونه أحمد نوفل وهاني خيري، وعلاء هاشم حكمًا رابعًا، وكل من محمد أبو خاطر وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم، الرجاء من أجل الحصول على دفعة معنوية تمنحه الثقة في مواصلة المشوار بشكل جيد والارتقاء في جدول الترتيب، على الجانب الآخر يأمل الزمالك في مصالحة جماهيره عقب الخسارة الثقيلة، التي مُنِيَ بها في الجولة الأخيرة أمام مصر المقاصة بثلاثية، بتحقيق الانتصار وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وفي ثالث مباريات اليوم يلتقي فريق الأسيوطي سبورت صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط، في الثالثة إلا ربع مساءً، مع نظيره طنطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

يدير اللقاء الحكم محمد معروف، ويعاونه أحمد لطفي ومحمد السيد، وأيمن النجار حكمًا رابعًا، وكل من صبري إبراهيم وإبراهيم محجوب حكمًا خامسًا.