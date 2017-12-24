«الكبار» يسيطرون على أبرز 5 دوريات قبل عطلة أعياد الميلاد

أعلنت بعض الدوريات في القارة الأوروبية توقف نشاط الكرة بها للاحتفال بأعياد الميلاد، حيث ستحتفل بعض الأندية بعطلة أعياد الميلاد وهي على قمة جدول الترتيب في الدوريات الخمسة الكبرى، فيما سيكون الشغل الشاغل لأندية القاع إعادة تنظيم الصفوف من أجل تحسين موقفها مع العودة من احتفلات الكريسماس.

“البديل” يرصد آخر المستجدات في الدوريات الكبرى في القارة العجوز..

برشلونة يحلق منفردًا في الدوري الإسباني

بدأ الاحتفال في إقليم كتالونيا بأعياد الميلاد هذا العام مبكرًا عن ذي قبل، حيث انتشرت الاحتفالات بفوز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض أرجاء الأقليم، ويستعد نجوم البارسا لاستقبال أعياد الميلاد وهم متربعون على قمة جدول الدوري، بعد ختام منافسات الجولة السابعة عشر، ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 45 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف و14 نقطة عن ريال مدريد الغريم التقليدي، ووصل فارق النقاط بين برشلونة المتصدر ولاس بالماس متذيل الترتيب إلى 34 نقطة. وكما أنهى الفريق الكتالوني العام متربعًا على قمة الترتيب أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة العام وهو متربع على قمة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا.

مانشستر سيتي بطلًا للشتاء في الدوري الإنجليزي

لا صوت يعلو فوق صوت مانشستر سيتي الذي غير قواعد اللعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.. أنهى المان سيتي منافسات النصف الأول من البريميرليج وهو متربع على عرش جدول الترتيب، وبعد مرور جولة واحدة من النصف الثاني من المسابقة يعتلي السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد وصيف جدول الترتيب، وقتل السيتي المنافسة في البريميرليج الذي كان يعرف بدوري الكراسي الموسيقية نظرًا لتغير وضعية أندية الصدارة في كل جولة، ولا يختلف الأمر في البريميرليج عن نظيره في الليجا حيث فارق النقاط بين المتصدر ومتذيل الترتيب كبير للغاية بلغ 42 نقطة. ويعتلي المصري محمد صلاح، صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين، ولكل منهما 15 هدفا في جعبته.

يوفنتوس يترقب سقوط نابولي للعودة لمكانه الطبيعي

يبدو أن تتويج يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي بات شيئا معتادا لدى جماهيره وعشاق الكالتشيو، ولكن تصدر نابولي للمشهد في إيطاليا هو غير المعتاد، كما بات الفارق بين أندية المربع الذهبي ووجود أكثر من فريق تتنافس على الصدارة شيئا غير معتاد في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة التي هيمن فيها اليوفي على مجريات الأمور.

نابولي يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن، برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة عن يوفنتوس، ويأتي إنتر ميلان ثالثًا برصيد 40 نقطة وتبقى له مباراة لم يخضها بعد هو وروما صاحب المرتبة الرابعة برصيد 38 نقطة، ولكن الشيء الذي لا يدعو للتفاؤل لدى الطليان هو الفارق الكبير بين المتصدر ومتذيل جدول الترتيب بينفينتو صاحب المرتبة الأخيرة الذي لم يستطيع أن يجنى سوى نقطة واحدى بعد مرور 18 جولة من منافسات الكالتشيو. ويتصدر ماورو إيكادري، لاعب إنتر ميلان هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا.

بايرن ميونيخ يغرد منفردًا في ألمانيا

أنهى بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم “بوندسليجا” النصف الأول من الموسم في الصدارة وبفارق كبير عن شالكه أقرب منافسيه بلغ 11 نقطة، ويبدو أن الفريق البافاري لن يجد صعوبة بعد العودة لمنافسات البطولة الألمانية بعد نهاية عطلة احتفالات أعياد الميلاد في الثاني عشر من يناير المقبل في الحفاظ على صدارته بل وتوسيع الفارق مع منافسيه والحفاظ على لقب البطولة للعام السادس على التوالي، ويبلغ الفارق بين بايرن ميونيخ صاحب الصدارة وكولن صاحب المركز الثامن عشر والأخير 35 نقطة، ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ جدول هدافي المسابقة الألمانية برصيد 15 هدفا.

باريس سان جيرمان يجرد موناكو من لقبه

أنهى موناكو بطل الدوري الفرنسي في نسخته الأخيرة النصف الأول من الموسم في المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب، ويبعد النادي الباريسي عن ميتز متذيل الترتيب بفارق 39 نقطة. وتنتهي عطلة أعياد الميلاد في فرنسا وتعود منافسات “ليجا1” في الثاني عشر من يناير. ويتصدر الأوروجوياني ادينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان صدارة هدافي المسابقة برصيد 19 هدفا.