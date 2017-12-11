العراق ولبنان يحرجان باقي الدول العربية

نداءات رنانة لكنها فارغة من مضمونها، وخطب عصماء لكنها محفوظة عن ظهر قلب ومكررة ومُعاد صياغتها من اجتماعات سابقة، هذا هو ملخص ما دار في اجتماع وزراء الخارجية العرب قبل أيام، لتخرج العراق ولبنان بمقترحات نادرة، تحمل في طياتها خطوات جدية على طريق التعامل مع قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى هناك، لكن ما أثار الصدمة أن تلك المقترحات تم رفضها من باقي الدول العربية الأعضاء، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصداقية مواقف هذه الدول وسياستهم القائمة على الانتقاد العلني والدعم السري.

تمخض الجبل فأنجب فأرًا

اختتم وزراء الخارجية العرب، السبت الماضي، اجتماعهم الذي عقد في القاهرة، بشأن اعتبار أمريكا مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي تم اتخاذه يوم الأربعاء الماضي، وسبق أن تم الحديث والتلويح به قبل اتخاذه بأسابيع، لكن يبدو أن القرار أخذ أيامًا ليصل إلى مسامع الدول العربية، ويقرروا الاجتماع بشكل “عاجل” بعد ثلاثة أيام من اتخاذ القرار، لكن العديد من المسؤولين العرب لا يرون أن هذا الاجتماع جاء متأخرًا مقارنة بالحدث الكارثي الذي يمس جزءًا من الأراضي العربية والإسلامية.

بعيدًا عن أن الاجتماع انعقد متأخرًا أو مبكرًا، فإن أجواء التحضير للاجتماع ومضمون الكلمات التي أدلى بها وزراء الخارجية العرب كانت الأهم والأكثر إثارة للصدمة والدهشة والجدل، حيث غاب وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة” عن الاجتماع، وذلك في الوقت الذي انشغلت فيه بلاده بالتحضير لزيارة وفد بحريني لإسرائيل، كما سبق الاجتماع عقد لقاءات جانبية سريعة مغلقة، أحدها تم بين وزيري الخارجية الفلسطيني والأردني، وآخر بين وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره السعودي، عادل الجبير، لكن هذه الاجتماعات جاءت عكس التوقعات، وظهرت نتائجها مخيبة للآمال.

تكهن العديد من السياسيين بخروج بيان ختامي ناري من الوزراء العرب، ومواقف جدية تجاه أمريكا وإسرائيل، لكن الحقيقة أظهرت أن وزراء الخارجية العرب لم يطرحوا في القرار الصادر بختام اجتماعهم والذي تضمن 16 بندًا أي نية لتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت بالأردن عام 1980، والخاص بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني، فيما تضمن البيان الختامي للاجتماع شجب وإدانة مكررة لا تأتي بجديد، وأكد البيان في مضمونه على أن “قرار واشنطن باطل وخرق خطير للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويعزز العنف”. أما فيما يتعلق بمضامين الكلمات التي ألقاها الوزراء العرب كل على حدة، فقد جاءت متقاربة بشكل نمطي يوحي بأنها خضعت فقط لعمليات إعادة صياغة، الأمر الذي يجعلها لا تستحق السرد.

العراق ولبنان.. مواقف نادرة

في الوقت الذي أضفت فيه خطابات العديد من الدول العربية جوًّا من الرتابة والملل والنعاس على الاجتماع؛ نظرًا لتكرارها من وزير إلى آخر دون جديد، وحصرها في التغني بحب القضية الفلسطينية والقدس، جاءت كلمات وزيري خارجية لبنان والعراق لتغرد خارج السرب، وتحرج باقي وزراء خارجية وزعماء الدول العربية، حيث اتسمت بلهجه صادمة ناقدة وثائرة، واجهت العديد من الزعماء العرب بحقيقة أنهم متكاسلون ومفتتون ومتآمرون على المنطقة العربية، مطالبه بكسر هذه الرتابة، داعية إلى الحزم والجرأة في التعامل مع المحور الصهيوأمريكي، حيث قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في كلمة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي: الويل لنا إذا خرجنا اليوم بتخاذل، إما الثورة وإما الموت لأمة نائمة، مضيفًا “أنا لست هنا باسم لبنان لأستنكر عملية سلب، ولا لأستذكر هوية عربية نحن من صناعها، ولا لأستفسر عن انتماء عميق يراد إضاعته في نزاعات إلهائية تريد تقسيمنا إلى ملل ومذاهب، إلى قبائل وعوائل، وتحويلنا أمة مفتتة يستسهل إهانتها وسرقة رموزها، واغتصاب أرضها، بدل أن تكون رابطة تشارك، يجمعنا فيها العلم والتطور والحوار، وأنا بالطبع لست هنا لاستصدار بيان عقيم أو إدانة رمزية يمحى حبر ليلها، ويُستهزأ بها من سامعيها”.

وتابع “باسيل”: نحن هنا لأن عروبتنا لا تتنازل عن القدس، ونحن في لبنان لا نتهرب من قدرنا في المواجهة والمقاومة حتى الشهادة، نحن من هوية القدس لا نعيش إلا أحرارًا وننتفض بوجه كل غاصب ومحتل، أرادتنا “غولدا مائير” عند إحراق الأقصى عام 1969 أن نكون أمة نائمة، وحولنا أنفسنا الى أمة فاشلة، وأرادنا البعض الآخر أمة غائبة ومتلاشية ومنعدمة، وذلك لانعدام الرؤية الواحدة بيننا وغياب أيديولوجية منفتحة تجمعنا، غفوة نحن لا نرضاها، بل نوقظها بلبنانية فريدة ونربطها بمشرقية واسعة، تتطلع إلى عروبة متوقدة ومتطورة، نحن من هوية القدس، كرامتنا لا تمس وهويتنا لا تخطف، بل تعود لتتحرر فتنطلق من لبنانيتها إلى مشرقيتها إلى عروبتها، نحن هنا لنستعيد عروبتنا الضالة ما بين سنة وشيعة، والمهدورة بين شرق وغرب، والمتلهية بصراع عربي- فارسي، والمدفوعة وهمًا إلى تخويف إسلامي- مسيحي متبادل”. وختم وزير الخارجية اللبناني كلمته بالقول: “إنا المسيحي بالإيمان، اللبناني بالهوية، المشرقي بالانتماء، تعالوا ننتفض لعزتنا ونتجنب لعنة التاريخ، لأن الانتفاضة وحدها تحفظ ماء وجهنا وتعيد حقوقنا”.

من جانبها أبدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، أسفها لخذلان الموقف العربي، ووصف وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، القرار الذي صدر عقب الاجتماع بـ”الضعيف”، مؤكدًا أنه قدم اقتراحًا خلال الاجتماع بخصوص إتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية جماعية بحق أمريكا وإسرائيل؛ للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمة دولته القدس الشريف، لكن هذا المقترح تم رفضه، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد محجوب، إن الجعفري أعرب عن أسفه لرفض المقترح العراقي وضعف القرار العربي؛ لكونه دون المستوى المطلوب، ولم يرتقِ لحجم التهديد الذي تواجهه القدس الشريف.

في الوقت نفسه قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، رزاق عبد الأئمة، إن البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب بخصوص القدس كان مخيبًا للآمال، حيث إنه لم يجارِ حتى مواقف شعوبهم من خلال التظاهرات الغاضبة التي شهدتها أغلب الدول العربية ضد القرار الأمريكي، وشدد على أن الموقف العربي للأسف كان هزيلًا جدًّا، وهذا يصب في صالح إسرائيل.